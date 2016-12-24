أعلنت وزارة التعليم عن عزمها إطلاق حملة توعوية للحماية من الأفكار المنحرفة بعنوان (الحصن المنيع) وذلك ابتداء من يوم غد الأحد ، ضمن دورها في رعاية النشء وانطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية مع مؤسسات الدولة للنهوض بمشروع وطني لحماية الأفراد من مخاطر الأفكار الضالة. وتهدف الحملة إلى تحصين عقول النشء من خطر أفكار الجماعات الإرهابية والتكفيرية، والتصدي لمظاهر الغلو والتطرف والكراهية ضد العلماء الشرعيين لتفريق المجتمع والبعد عن الوسطية والتسامح والاعتدال التي يحث عليها الدين الإسلامي، وتركز حملة (الحصن المنيع) التي تنظمها إدارة العلاقات والإعلام بوزارة التعليم على مناصحة كل شخص ينقاد لآراء شرعية متطرفة تخالف المنهج الذي درسه الطلاب والطالبات في مناهج ومقررات وزارة التعليم ، أو يصف العلماء المعتبرين بعلماء السلطان والدولة ويكفرهم مفضلاً علماء غير معروفين عليهم، ودعت الحملة التوعوية للوقاية من أخطار هذه الفئة في حال عدم الاستجابة للنصح والاستمرار على أفكارها الضالة باستشعار المسؤولية الوطنية لكل طالب وطالبة وذلك بالإبلاغ عن معتنقي هذه الأفكار على الرقم 990.
يشار أن حملة (الحصن المنيع) التي نفذت في استديوهات إدارة التعليم بمحافظة الخرج تحمل رسالة (لنكن حصناً منيعاً لحماية وطننا) وتسعى لتغذية أفكار الطلاب والطالبات بمفاهيم إسلامية وسطية معتدلة، تساعدهم على كشف زيف مثل تلك الدعوات والأفكار، وتسهم في تحسين صورة الفكر الإسلامي التي يسعى الإرهابيون إلى اختطافها نحو التطرف والتشدد والتكفير والعنف.
- مدير تعليم جدة : الميزانية محملة بالخير واعدة باستمرار التنمية والرخاء
- التعليم تعتزم إطلاق مشروع الحصن المنيع
- مدير تعليم تبوك يدشن أول نموذج نظامي للحضانات في المدارس
- مدير مكتب التعليم بمحافظة بحرة:زيارة سموه تنمية للمحافظة وتحقيقا لرؤية الوطن 2030
- وزارة التعليم تطلق حملة توعوية للحماية من الأفكار المنحرفة بعنوان (الحصن المنيع)
- وزارة التعليم : 6 فرص متاحة للطلاب المخالفين لتعويض درجاتهم المفقوده.. أبرزها الصلاة
- مؤشر قيادة الأداء المدرسي والتقويم المستمر بين الواقع والمأمول بمكتب التعليم ببحرة
- ” رتوش ” تخطف اعجاب مرتادي مسرح ” كتاب جدة “
- مدارس مكتب التعليم بمحافظة بحرة تحتفي بالعربية في يومها العالمي
- مساعد مدير مكتب التعليم ببحرة يجتمع بالمشرفين
Copyright © 2016 www.m3llm.net All Rights Reserved.
حاصلة على ترخيص اعلامي رقم :ش1 1839
المشاركات والتعليقات المنشورة باسماء اصحابها او باسماء مستعارة لاتمثل الرأي الرسمي لصحيفةالتعليم الإلكترونية بل تمثل وجهه نظر كاتبها