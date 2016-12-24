تحدث سعادة مدير مكتب التعليم بمحافظة بحرة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ فيصل بن ذياب الحازمي عن الزيارة الميمونة للأمير خالد الفيصل لمحافظة بحرة وقال: بطموح عالٍ وهمة متسامية وفرحة تغمر محيا الصغير قبل الكبير استبشرنا نحن منسوبي التعليم و أهالي محافظة بحرة بمناسبة زيارة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبد العزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وهذه الزيارة تدل على ترابط ولاة الأمر مع المواطن والتماس حاجات أبناء هذا البلد ومتابعة المشاريع التي تساعد في تنمية المحافظة، فزيارة سموه وهي الثانية لمحافظة بحرة أسعدت الجميع ورسمت مشاعر البهجة والسرور علينا، فأصالة عن نفسي ونيابة عن منسوبي التعليم بمحافظة بحرة أُشكر صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وأقول شكرا جزيلا من الأعماق لزيارتنا وتلمس احتياجاتنا وتكريم طلابنا الموهوبين لتنمية الإنسان قبل المكان وتحقيق رؤية الوطن 2030، وأدعو الله أن يحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، وولي ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وأن يوفقنا ويحفظ لهذا البلد أمنه وعزه ورخاءه.
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