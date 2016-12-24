أعلنت وزارة التعليم عن عزمها إطلاق حملة توعوية للحماية من الأفكار المنحرفة* بعنوان* ” الحصن المنيع” وذلك يوم الأحد 26/3/1438 ھ ، ضمن دورها في رعاية النشء وانطلاقا* من مسؤوليتها الاجتماعية مع مؤسسات* الدولة للنهوض بمشروع وطني لحماية الأفراد من مخاطر الأفكار الضالة
وتهدف الحملة إلى تحصين عقول النشء من خطر أفكار الجماعات الإرهابية والتكفيرية ، والتصدي لمظاهر الغلو والتطرف والكراهية ضد العلماء الشرعيين لتفريق المجتمع والبعد عن الوسطية والتسامح والاعتدال التي يحث عليها الدين الإسلامي ، وتركز حملة ” الحصن المنيع” التي تنظمها إدارة العلاقات والإعلام بوزارة التعليم على مناصحة كل شخص ينقاد لآراء شرعية متطرفة* تخالف المنهج الذي درسه الطلاب والطالبات في مناهج ومقررات وزارة التعليم ، أو يصف العلماء المعتبرين بعلماء السلطان والدولة ويكفرهم مفضلاً علماء غير معروفين عليهم ، ودعت الحملة التوعوية للوقاية من أخطار هذه الفئة في حال عدم الاستجابة للنصح والاستمرار على أفكارها الضالة باستشعار المسؤولية* الوطنية لكل طالب وطالبة* وذلك بالإبلاغ عن معتنقي هذه الأفكار على الرقم 990 .
يشار أن حملة “الحصن المنيع” التي نفذت في استديوهات إدارة التعليم بمحافظة الخرج تحمل رسالة* ” لنكن حصناً منيعاً لحماية وطننا”** وتسعى لتغذية أفكار الطلاب والطالبات بمفاهيم إسلامية وسطية معتدلة ، تساعدهم على كشف زيف مثل تلك الدعوات والأفكار، وتسهم في تحسين صورة الفكر الإسلامي التي يسعى الإرهابيون إلى اختطافها نحو التطرف والتشدد والتكفير والعنف.
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