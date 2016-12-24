منحت وزارة التعليم أخيرا طلاب وطالبات التعليم العام إمكانية استعادة درجة سلوكهم المفقودة أو جزء منها خلال العام الدراسي عبر 6 فرص للتعويض، أبرزها إحضار الطالب المخالف سلوكيا مشهدين من معلمين اثنين بعد اعتمادهما من قائد المدرسة يفيدان بحسن سلوكه، أو انتظامه في التبكير لأداء الصلاة في مقدمة الصف الأول بالمدرسة لمدة أسبوعين.
وبحسب صحيفة «مكة» فإن الوزارة وجهت إدارات المدارس بتمكين الطالب المخالف سلوكيا من ممارسة فرص التعويض في كل إجراء حسم فيه من درجات سلوكه، مبينة أنه من حق الطالب أن يجمع بين عدد الفرص لتعويض الدرجات المحسومة دون تكرار لأي فرصة، بحيث لا تتجاوز درجات الطالب 100 درجة ولا يحتفظ له بالدرجات الزائدة كرصيد.
وأوضحت أنه إذا لم ينفذ الطالب المخالف البرنامج العلاجي لتعديل سلوكه في فترة الحرمان من الدراسة في العام الذي حرم فيه، تتاح له الفرصة للالتحاق في البرنامج العلاجي لتعديل سلوكه مع بداية الفصل الدراسي الجديد خلال الشهرين الأولين من بداية الدراسة، مشددة على أن الطالب إذا لم ينفذ ذلك يصدر بحقه إجراء إضافي من إدارة التعليم يتضمن حسم 15 درجة من درجات السلوك للعام الدراسي الجديد، ويمكن من فرص التعويض في المدرسة المنقول لها.
فيما ألزمت الوزارة المدارس بتوثيق الدرجات المحسومة وما يطرأ على درجات السلوك جراء فرص التعويض المتاحة للطالب.
آليات فرص التعويض
1-انتظام الطالب المخالف في التبكير لأداء الصلاة في مقدمة الصف الأول في المدرسة لمدة أسبوعين
درجات التعويض: من درجة إلى درجتين
2-انضباط سلوك الطالب المخالف سلوكيا مدة أسبوعين وابتعاده عن المخالفات السلوكية
درجات التعويض: من درجة إلى درجتين
3-إحضار الطالب المخالف سلوكيا مشهدا معتمدا يفيد بحصوله على دورة تدريبية في مجال المهارات الحياتية أو العمل التطوعي بما لا يقل عن 5 ساعات
درجات التعويض: من درجة إلى درجتين
4-مشاركة الطالب في ثلاثة أنشطة مدرسية بصورة إيجابية
درجات التعويض: من درجة إلى 3 درجات
5-تحسن سلوك الطالب المخالف خلال أسبوعين بعد إحضاره تقريرا من وحدة الخدمات الإرشادية أو من جهة حكومية ذات اختصاص أو لها علاقة بتعديل السلوك
درجات التعويض: من درجة إلى 3 درجات
6-إحضار الطالب المخالف سلوكيا مشهدين من معلمين بعد اعتمادهما من قائد المدرسة يفيدان بحسن سلوكه
درجات التعويض: من درجة إلى 3 درجات
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