ضمن فعاليات اليوم العالمي للغة العربية وإيمانا بأهمية القراءة ودور الكتاب في حياة المتعلم قامت مدرسة بحرة الابتدائية التابعة لمكتب التعليم بمحافظة بحرة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة وبمتابعة قائد المدرسة منصور المطيري بزيارة طلابية إلى معرض الكتاب الدولي بجدة يرافقهم المعلم جاسم المجنوني ، تجول الطالب فيها في أركان المعرض حصل فيها الطلاب على العديد من الكتب المفيدة وتجولوا في أرجاء المعرض و قاموا بزيارة إلى جناح مكتبة الملك فهد بجدة بالمعرض
كما قامت ثانوية ابن رشد بتنفيذ
زيارة لعدد من طلاب المدرسة (أصدقاء مركز مصادر التعلم ) لمعرض الكتاب الدولي بجدة بصحبة الأستاذ رشيد غندورة رائد النشاط والأستاذ عاصم الأحمدي أمين مصادر التعلم وبإشراف قائد المدرسة غازي الجهني .
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