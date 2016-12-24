نفذت شعبة القيادة المدرسية بمكتب التعليم ببحرة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة يوم الأحد ١٤٣٨/٣/١٩برنامجا تدريبيا بعنوان مؤشر قيادة الأداء المدرسي واستمر البرنامج مدة يومين نفذه مشرف القيادة المدرسية الأستاذ منيف بن مثيل المطيري وأخصائي تقويم المنظومة مشرف الصفوف الأولية الأستاذ عبدالولي السلمي لتدريب قادة المدارس على مؤشرات قيادة الأداء المدرسي واستهدف البرنامج٢٦قائدا تربويا وتخلله إيضاحا لجميع المهام المطلوبة من قائد المدرسة في المجالين الكمي والنوعي ودور قائد المدرسة والمطلوب منه،وفي طور تنمية أداء القيادة بالمدارس نفذت الشعبة لقاء تربويا لقادة المدارس المتوسطة والثانوية يوم الخميس١٤٣٨/٣/٢٣ بعنوان متابعة المهام التربوية للمعلمين وأثرها في رفع التحصيل العلمي للطلاب وتحدث فيه الأستاذ المطيري عن دور قائد المدرسة في رفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب من خلال متابعة المهام التربوية للمعلمين والعمل على رفع أدائهم وإطلاعهم على كل مايستجد من طرق تدريس واستراتيجيات حديثة مما ينعكس على تجويد عمليات التدريس داخل الحجرات الدراسية وبالتالي رفع المستوى التحصيلي لدى الطالب.
من جهة أخرى نفذت شعبة الصفوف الأولية بالمكتب برنامجا تدريبيا بعنوان:”التقويم المستمر بين الواقع والمأمول “يومي الأربعاء والخميس الموافق ٢٢-٢٣/ ٣/ ١٤٣٨ وقام بتنفيذ البرنامج مشرف الصفوف الأولية الأستاذ عبدالولي بن سعد السلمي
واستهدف البرنامج مجموعة من معلمي الصفوف الأولية بمدارس محافظة بحرة .
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