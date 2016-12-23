قدم طلاب النشاط المسرحي بتعليم جدة عرضهم المسرحي الاول ” رتوش ” مساء امس الخميس على مسرح الفعاليات بمعرض جدة الدولي للكتاب .
وشهد العرض معالي سفير المملكة لدى المغرب الدكتور عبدالعزيز خوجه ومدير عام التعليم بجدة الاستاذ عبدالله الثقفي وعدد من القيادات التعليمية وجمهور كبير من مرتادي المعرض ومحبي ومتابعي النشاط المسرحي الذين ابدوا اعجابهم بما شاهدوه من عمل مسرحي هادف يقدم رسالة توعوية وطنية وبأسلوب جاذب وممتع .
المسرحية ” رتوش ” قدمها طلاب ثانوية القدس وهي من تأليف الاستاذ عبدالرحمن الزهراني واخراج الاستاذ عبدالله اليامي واشراف القسم الثقافي بادارة النشاط الطلابي بتعليم جدة . وتدور أحداثها حول مجموعة من المغرضين يحاولون تشويه الهوية الوطنية لشباب الوطن ، لكن شبابنا وبفطرتهم السليمه وحبهم لوطنهم وتماسكهم استطاعوا دحر الاشرار وازالة كل التشوهات التي يحاول المغرضون الصاقها بالوطن والنيل منه .
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