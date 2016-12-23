أقامت مدارس مكتب التعليم بمحافظة بحرة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة احتفاءاتها بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية بإشراف مباشر من سعادة مدير المكتب الأستاذ فيصل بن ذياب الحازمي ومساعده للشؤون التعليمية الأستاذ بندر المعبدي وبمتابعة من قبل مشرف اللغة العربية بالمكتب الأستاذ عبدالله بن رابح الشريف وذلك بما أعدته من معارض وأركان وإذاعات صباحية وفقرات مميزة أظهرت جمال اللغة العربية وتنوع فنونها المختلفة وذلك بهدف إبراز أهميتها ومكانتها ووجوب المحافظة عليها وغرس قيم الانتماء إليها في نفوس جميع الطلاب والطالبات وتعزيز انتشار اللغة العربية و بث روح الفخر والاعتزاز باللغة العربية بين أبنائها.
حيث احتفت مدرستا ابن أم مكتوم وابن النفيس وأقامتا برنامجا متكاملا نفذت من خلاله زيارات ميدانية شملت مكتب التعليم وبلدية المحافظة وإدارة الدفاع المدني وبعض المدارس المجاورة لتقديم الهدايا الخاصة بهذه المناسبة ومشاركة الاحتفاء بالعربية بالإضافة إلى الإذاعة الصباحية واللافتات الإعلامية
كما احتفت ابتدائية بحرة على مدار الأسبوع باللغة العربية ونفذت برنامجاً متكاملا شمل الإذاعة الصباحية ومسابقة الخطاط الصغير وركن اللغة العربية لأعمال الطلاب وزيارة طلابية لمعرض الكتاب الدولي بجدة وأقامت ابتدائية خالد بن يزيد مسابقة ثقافية للطلاب في اللغة العربية شملت الإلقاء والقصائد والعروض المرئية وذلك بمشاركة مشرف اللغة العربية الأستاذ عبدالله الشريف ومشرف الصفوف الأولية الأستاذ عبدالله المزمومي وقاما بتكريم الطلاب كما نفذت ابتدائية حداء برنامجا إلكترونيا لتسجيل المشاركات وعروضا مرئية عن العربية ومسابقات ثقافية وفي نهاية الأسبوع تم تكريم الطلاب كما قامت مدرستا حارثة بن النعمان الابتدائية ورجاء بن حيوة المتوسطة بتفعيل الإذاعة المدرسية والمسابقات الثقافية ومعرضا مصغرا عن العربية كما نفذت ثانوية ابن حزم ورشة تربوية عن اللغة العربية وإذاعة مدرسية ومسابقات ثقافية ونفذت ابن رشد الثانوية زيارة طلابية لمعرض الكتاب ولوحات وإذاعة صباحية وقد أقامتا ابتدائية ضماد الأزدي وسهل بن سعد مرسما حرا للطلاب عن اللغة العربية وإذاعة صباحية ومسابقة ثقافية وعروضا مرئية وقامت متوسطة زين العابدين بتنفيذ مسابقة في الإملاء بين طلاب المدرسة وعرضت ثانوية صقر الجزيرة لوحات حائطية لتسجيل تغريدات شارك فيها قائد المدرسة والمعلمون والطلاب وفريق قادر التطوعي كما أقامت ابتدائية نجد بهذه المناسبة حفلا خطابيا ومعرضا مصغرا شارك فيه مشرف اللغة العربية الأستاذ عبدالله الشريف الذي كرم الطلاب في نهاية الحفل كمافعلت كل من ابتدائية المرسلات والهدى وبحرة المجاهدين وعاصم بن ثابت والحذيفات والإمام الدوري والعلم النافع الأهلية ومتوسطتا ناصر الدين الألباني وأبي بكر ابن عياش الإذاعة الصباحية وأبرزت المناسبة في اللافتات الإعلامية احتفاء بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية .
وتهدف هذه الاحتفاءات الميدانية إلى تعزيز الانتماء للغة العربية من خلال إعداد واقتراح برامج وفعاليات وأنشطة لتفعيل يوم الاحتفاء بيوم اللغة العربية وإظهار أهمية اللغة العربية من خلال ذكر تاريخها وحضارتها وإبراز مكانتها بين لغات البشر وبث روح الفخر والاعتزاز باللغة العربية بين أبنائها والارتقاء بها وإعلاء شأنها ونشر الوعي بالتحديات الكبرى التي تحيط بها والعمل على ممارستها واستخدامها في وسائل الاتصال الحديثة والتوجه بها نحو مجتمع المعرفة من خلال تحسين مستوى تدريسها.
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