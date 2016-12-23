أكد مساعد مدير مكتب التعليم بمحافظة بحرة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ بندر بن سعيد المعبدي خلال اجتماعه بالمشرفين التربويين بمكتبه يوم الأربعاء ١٤٣٨/٣/٢٢ على أهمية المتابعة الدقيقة للمدارس وأوضح آلية الزيارة المدرسية وتحديد البنود التي يتم تسجيل الزيارة عليها وتفنيد الشكر والثناء والجوانب السلبية إن وجدت كما أكد على حصر أسماء المعلمين الأولى بالرعاية والبرامج المقدمة لهم وتوثيقها كما شكر الجميع على جهودهم آملا بذل المزيد من الجهود وسائلا المولى أن يوفق أبنائنا الطلاب ويعين قادتنا التربويين.
Copyright © 2016 www.m3llm.net All Rights Reserved.
حاصلة على ترخيص اعلامي رقم :ش1 1839
المشاركات والتعليقات المنشورة باسماء اصحابها او باسماء مستعارة لاتمثل الرأي الرسمي لصحيفةالتعليم الإلكترونية بل تمثل وجهه نظر كاتبها