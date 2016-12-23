أشاد صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيزأمير منطقة الباحة بالخطوات العملية التي اتخذتها الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة لمواكبة رؤية المملكة (2030) من خلال جودة ما تقدمه من خدمات إشرافية وتربوية وتعليمية تدعم التفكير الإيجابي والإبداع والإنتاج لبناء جيل متعلم قادرعلى تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات بما يحقق أهداف الرؤية الطموحة .
بدوره ثمن المدير العام للتعليم بالمنطقة الأستاذ سعيد بن محمد مخايش مضامين خطاب سمو أمير المنطقة وأكد أن ما تقوم به الإدارة العامة لتعليم المنطقة من برامج ومبادرات لم تكن لتتحقق لولا توفيق الله سبحانه وتعالى، ثم دعم أمير منطقة الباحة لأبنائه وبناته من الطلاب والطالبات ومتابعته الدؤوبة لمناشط التعليم ، وتذليل جميع العقبات والصعوبات التي تواجههم في مسيرتهم التعليمية، وذلك سعياً من سموه الكريم في دفع مسيرة النماء بالمنطقة ليكون لها قدم السبق واليد الطولى في تحقيق رؤية 2030 لبلادنا العزيزة، ولتتبوأ المنطقة المكانة اللائقة بها بين مناطق المملكة في شتى المجالات
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