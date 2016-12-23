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قام سعادة مدير مكتب التعليم بمحافظة بحرة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ فيصل بن ذياب الحازمي صباح الأربعاء ١٤٣٨/٣/٢٢ بزيارة لمدرسة العلم النافع الأهلية والتقى قائد المدرسة على الجابري واطلع على سير العملية التعليمية فيها وقام بجولة على مرافق المدرسة وفصولها واستمع إلى شرح مفصل عن المناشط التربوية والتعليمية بالمدرسة.
كماقام سعادته بزيارة أخرى يوم الخميس لثانوية ابن حزم التقى قائدها سعد المطيري وتفقد المبنى وقام بجولة على الفصول وحضر درسا لأحد المعلمين رافقه في الجولة قائد المدرسة ومشرف اللغة العربية الأستاذ عبدالله الشريف واطلع على مناشط المدرسة وفعالياتها وأعمال الطلاب التطوعية وأنهى زيارته بشكر قائد المدرسة على جهوده متمنيا التوفيق لأبنائه الطلاب.
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