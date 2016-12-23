شارك 140 كشافاً وقائد كشفي اليوم الجمعة أمن الحرم المكي في تنظيم الزوار والمعتمرين لصلاة الجمعة
والتقى المدير العام للتعليم بمكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي الكشافين الذين ساهموا مع الجهات ذات العلاقة في خدمة ضيوف بيت الله الحرام وأشاد بجهود الكشافين مثمناً مشاركتهم وتطوعهم في خدمة ضيوف بيت الله
وأوصى الحارثي بتقديم حوافز لهم تقديراً لدورهم في خدمة ضيوف الرحمن .
هذا وقد تناول الجميع وبحضور المدير العام طعام الغداء بعد صلاة الجمعة في مركز بادر .
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