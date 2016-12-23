دشن مشرف التوعية الإسلامية بتعليم أحد رفيدة الأستاذ مشبب بن جراش، مشروع المقرأة الإلكترونية في ابتدائية الإمام حفص ومتوسطة الإمام قالون لتحفيظ القرآن الكريم بالواديين .
وأوضح قائد المدرسة الأستاذ عبدالله منصور ، أن المشروع من فكرة المعلم علي آل محرق ، و تهتم بتعليم القرآن الكريم تلاوةً وحفظًا وتجويدًا لطلاب المدرسة بمراحلها وصولاً لمخرجات مميزة من خلال التنويع والابتكار وتوظيف التقنية الحديثة لتعليم الطلاب أحكام التجويد والتلاوة .
Copyright © 2016 www.m3llm.net All Rights Reserved.
حاصلة على ترخيص اعلامي رقم :ش1 1839
المشاركات والتعليقات المنشورة باسماء اصحابها او باسماء مستعارة لاتمثل الرأي الرسمي لصحيفةالتعليم الإلكترونية بل تمثل وجهه نظر كاتبها