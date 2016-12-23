عقد قسم التخطيط والتطوير بنات برنامجا تدريبيا بعنوان التخطيط التشغيلي ومؤشرات قياس الأداء يستهدف رئيسات الاقسام لمدة 3 أيام اعتبارا من 19 ربيع الأول 1438 بهدف تنمية مهارات المشاركات في صياغة الأهداف وإكسابهم مهارات إعداد مؤشرات جيدة ، بدأ البرنامج بافتتاحية مساعدة مدير التخطيط والتطوير الأستاذة فاطمه الفقيه التي رحبت بالجميع موضحة الهدف من البرنامج وأهميته في العمل ودوره في كيفية صياغة الهدف كما ذكرت أهمية المؤشر في صياغة القرارات ومناقشة أهداف خطة التنمية العاشرة حسب رؤية 2030 ثم انتقلت للتعريف بالتخطيط وأنواعه في صياغة الهدف الجيد ووضع مؤشر له مع أنشطة عن كيفية اختيار الهدف وبرنامج يحققه مؤشر يقاس به
كما تناول أهمية مؤشرات الأداء وصياغة كتابة المؤشر وأنواع المؤشرات وأنواعها وتصنيف المؤشرات ومواصفات المؤشر الجيد وكذلك الأخطاء في التعامل مع المؤشرات كما تناول البرنامج بناء المؤشر ومعايير تصميم المؤشر كما شمل البرنامج استعراض خطة التنمية العاشرة والتحول الوطني ونماذج الخطة التشغيلية الجديدة تخلل ذلك أنشطة متعددة لكل محور مع المجموعات
يذكر أن عدد المتدربات مايقارب 20 متدربة ونفذته مساعدة مدير التخطيط والتطوير الأستاذة فاطمه الفقيه والمشرفة بالقسم الأستاذة عيشه العذيقي
حظي البرنامج بتفاعل رئيسات الأقسام وخرج الجميع بمعلومات قيمة تساهم في نجاح العمل وتحقيق أهدافه .
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