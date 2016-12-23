أكد المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي أن اللغة العربية تستحق الاحتفاء ويجدر بِنَا جميعا الاهتمام بها لأنها لغة القرآن ولغة البلاغة ولغة الفصاحة ولغة الفخر وجدير بمدارسنا في هذا الوطن الغالي أن تكون لها الأولوية الدائمة في الاحتفاء المستمر بلغتنا الخالدة لأن وطننا هو مهبط الوحي وفيه نزل القرآن الكريم بهذه اللغة الجميلة .
وثمن الثقفي ماشاهده من عروض متميزة وكرنفال لغوي خلاق كما قدم الشكر لقادة مدارس دار الفكر السابقين والحاليين متمنيا للجميع التوفيق والسداد .
جاء ذلك خلال رعاية الثقفي اليوم ” الخميس ” للحفل الذي أقامته مدارس دار الفكر بجدة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية بحضور عدد من القيادات التعليمية .
وتخلل الحفل تقديم عروض مسرحية وقصائد شعرية من قبل عدد من الطلاب والمعلمين تضمنت جماليات اللغة العربية وفصاحتها وأهمية التحدث بها وكتابتها بالشكل الصحيح وكشف مجموعة من الأخطاء الشائعة فيها بالإضافة لفقرة مجلس أعلام اللغة والأدب التي تقمص فيها الطلاب شخصيات لعدد من أعلام اللغة والأدب قديما وحديثا وما قدمته تلك الشخصيات من جهد وإبداع في خدمة اللغة العربية عقب ذلك افتتح مدير التعليم معمل الروبوت بمدارس دار الفكر حيث شاهد واستمع لمحتويات المعمل والتقنيات المتوفرة فيه لصقل مواهب الطلاب في تقنية الروبوت .
وفِي ختام الحفل كرم الثقفي عددا من طلاب دار الفكر بمناسبة حفظهم لكتاب الله كاملا وتميز أحدهم في تقديم بحث في اللغة العربية .
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