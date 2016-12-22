احتفلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً في مكتب تعليم شرق مكة وذلك بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة تحت شعار (بهمتي أتحدى إعاقتي ) وتكريم الرعاة الداعمين لمركز التدريب الخامس وذلك برعاية مساعدة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية آمنة محمد الغامدي في يوم الخميس الموافق ١٤٣٨/٣/٢٣هـ التي ألقت كلمتها نيابةً عنها مديرة الإشراف التربوي لمياء بشاوري التي تقدمت بجزيل الشكر لمديرة مكتب تعليم شرق مكة سارة الدعجاني وكافة منسوباته على جهودهن البارزة في تنفيذ هذا الملتقى الرائع الذي يعنى بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة للارتقاء بهم وبمستوى تحصيلهم الدراسي ، مشيدةً بجهود حكومتنا الرشيدة التي أولت اهتماما بالغاً بهذه الفئة ، كما وضحت مدى اهتمام ديننا الحنيف برعايتهم وتقديم يد العون ودعم مسيرتهم نحو التميز والعطاء، متمنيةً لهن دوام التقدم والنجاح .
نفذت البرنامج مشرفات شعبة اللغة العربية وشعبة العلوم تحت إشراف مديرة مكتب تعليم شرق مكة سارة الدعجاني وبحضور مديرة الإشراف التربوي لمياء بشاوري ومديرة إدارة التربية الخاصة سارة الحربي ومديرة إدارة الموهوبات الدكتورة ليلى الصاعدي ومديرة إدارة القيادة المدرسية لطيفة الفيفي وعدد من قائدات المدارس والمعلمات والمشرفات التربويات .
استهدف الملتقى ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهن ومنسوبات تعليم مكة بكافة فئاته وذلك بهدف توضيح حقوقهن في اليوم العالمي لذوي الإعاقة وإبراز جهود مدارس التربية الفكرية والخاصة وصعوبات التعلم في الاهتمام بطالباتهن ورعايتهن والتوعية بالخدمات المجانية التي تقدمها الحكومة الرشيدة لهذه الفئة من المجتمع من خلال المدارس التي أنشأتها لهذا الغرض .
استهل الحفل بتلاوة عطرة من الذكر الحكيم تلاه كلمة مديرة مكتب تعليم شرق مكة سارة الدعجاني والتي رحبت فيها بهذه الكوكبة المضيئة من منسوبات التعليم وتوجهت بالشكر الجزيل لقادة الميدان التربوي ومنسوبيه على دعمهم اللامحدود وحرصهم الدؤوب على الزيارات الميدانية للمدارس للوقوف على واقع العمل فرصه وتحدياته وافتتاحهم للمشاريع وتبنيهم للمبادرات ، مبينةً بأن توجيه سعادة مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي بتسكين مركز التدريب خطوة من خطوات دعم معلمات قطاعات التعليم بمكة عبر توزيع مراكز التعليم بحيث تشمل كافة مكاتب التعليم مما يسر على طالبات الخدمة التدريبية حضور البرامج في أقرب تواجد لهن كما سمح بتوفير كماً من البرامج التديبية وتنوعاً خلال فترة زمنية مناسبة لتحقيق النمو المهني المأمول من قبل وزارة التعليم ومن قبل المتدربات أنفسهن ، مؤكدةً بأن مكتب تعليم شرق مكة تبنى تفعيل الملتقى يقيناً منه بأهمية دوره كواجهة اشرافية على العملية التعليمية في فصول التربية الفكرية وفصول صعوبات التعلم الملحقة بعدد من مدراس المكتب ،موضحةً بأن من التزاماته الاجتماعية والمهنية تحسين البيئة التعليمية الاجتماعية الحاضنة لهذه الفئة عبر نشر ثقافة ( الإعاقة حالة واحتياجات حقوق وطاقة) مشيرةً بأن تنفيذ هذا الملتقى تم عبر شراكة بين مكتب التعليم من جهة وإدارة التربية الخاصة في إدا تعليم مكة من جهة أخرى، وكذلك تم تفعيل شراكة مجتمعية بين إدارة تعليم مكة وبين كلية التربية في جامعة أم القرى ، مثمنةً جهود مناضلات الميدان من معلمات وقائدات ومشرفات ومديرات المكاتب من أجل تحسين العملية التعليمية .
تلا ذلك كلمة إيمانية ألقتها المعلمة منيرة الزهراني من المتوسطة الواحد والأربعين تطرقت فيها إلى سنن الله الكونية والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة في ظل القرآن الكريم والسنة النبوية ، تعاقبت من بعدها فقرات الحفل بين أناشيد من إلقاء طالبات الابتدائية (١٢١ و٨٥ ) وقصائد عن الإعاقة ألقتها مشرفة العلوم الطبيعية زبيدة حبحب، كما قدمت الطالبة أمينة الأنصاري من المتوسطة الواحد والأربعين كلمة ًعن طالبات الفصول الفكرية ، ثم عرضت المشرفة منى الجودي فيديو مرئي عن مركز التدريب الخامس ، وقدمت كذلك المساعدتين الإداريتين تهاني العنزي وآمال القرشي عرضي مرئي عن ذوي الاحتياجات الخاصة ) .
ومن جهتها أدارت وكيلة قسم التربية الخاصة بجامعة أم القرى الدكتورة نرمين قطب ندوة بعنوان ( ملامح الإعاقة) وذلك تحت شعار ( الإعاقة تجاوز وتحدي ونجاح) وقدمت طبيبة الأطفال من مركز صرح الطبي الدكتورة فوزية أبو زيد كلمة بعنوان ( الوعي بالإعاقة متى وكيف) ، أما ورقة ( فلسفة تعديل السلوك) ألقتها معلمة التربية الخاصة ذكرى المرهون ، و سردت سهام سرحان والدة طالبة تربية فكرية بالثانوية ٢٩ تجربتها مع الإعاقة .
كما تناول الملتقى ورشتي عمل ، الأولى بعنوان ( المعاق احتياجات وحقوق) قدمتها مشرفة التربية الخاصة سراء وقدان ووكيلة شؤون الطالبات بالابتدائية ٨٨ الدكتورة إيمان مريكي والورشة الثانية بعنوان ( توظيف طاقات المعاق) قدمتها مشرفة التربية الخاصة وسمية المسعود والتي تم من خلالها .
واختتم الملتقى بتكريم الرعاة الداعمين لمركز التدريب الخامس بمكتب تعليم شرق مكة .
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