ضمن البرنامج الخاص بتقويم الأداء الإشرافي والمدرسي والذي تنفذه الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة من خلال تشكيل فرق ميدانية لزيارة المدارس بمختلف مراحلها التعليمية والذي يهدف إلى رفع كفاءة الأداء المدرسي ، قام فريق بقيادة المشرف التربوي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الرفاعي يرافقه الأستاذ عبدالله سعيد باقازي الأستاذ عبدالله بن جبير الغامدي بزيارة مدرسة الحسن بن علي المتوسطة التابعة لمركز الشمال.
وكان في استقبالهم الأستاذ . أحمد بن معيض الزهراني وكيل القائد المدرسي لشؤون المعلمين ، حيث قدم كافة التقارير الخاصة بالمدرسة و ما تم إنجازه من أعمال تهدف إلى تطوير المناخ التعليمي للطلاب ومتابعة مستواههم الدراسي.
هذا وقد قام أعضاء فريق التقويم بجولة على مرافق المدرسة صاحبهم في تلك الجولة الأستاذ سعيد بن محمد الثبيتي وكيل القائد المدرسي للشؤون المدرسية والأستاذ أحمد الشيخي وكيل شؤون الطلاب ، اطلعوا من خلالها على كافة الإمكانيات المتاحة كالمعامل ومصادر التعلم والمرافق الخدمية بالمدرسة وزيارة القاعات الدراسية أثناء سير الدرس.
وفي ختام تلك الزيارة أثنى فريق التقويم على ماشاهدوه ولمسوه من اهتمام وعناية وأداء متميز من كافة منسوبي المدرسة والعمل كمنظومة واحدة وفريق واحد متكاتف تحت إدارة القائد المدرسي ضيف الله بن علي الغامدي المكلف بالمشاركة في هذا التقييم لدى مدارس أخرى ، وذلك من أجل توفير المناخ الملائم للطلاب منذ البدء وحتى الإعلان عن الانصراف .
من جانبه قدم وكيل القائد المدرسي الأستاذ أحمد الزهراني وزملائه شكرهم الجزيل لجهود اللجنة التي بذلت خلال تلك الزيارة .
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