في بادرة تعد الأولى من نوعها على مستوى التعليم السعودي قدم المعلم علي بن عقيل السهيمي والذي يعمل معلماً بمدرسة المنذر بن الزبير الثانوية التابعة لمكتب التعليم بشرق الدمام والتي تتبع لإدارة التعليم بالمنطقة الشرقية فكرة لإشغال حصص الانتظار والتي فعل من خلالها قنوات وزارة التعليم ( دروس ) حيث قام بتجهيز قاعة إلكترونية تحتوي على شاشة عرض مع جهاز رسيفر لتشغيل قناة دروس للمرحلة الثانوية
وتحدث السهيمي لصحيفة التعليم حيث قال ” نبعت هذه الفكرة لإستفادة من حصص الانتظار وحتى يستفيد الطالب من المادة المخصصة له بالجدول في حال غياب المعلم أو تكليفه بحضور دورة أو ما شابه ذلك
بحيث يقوم المعلم المنتظر بتشغيل القناة والدرس الخاص بالحصة إما درساً جديداً أو أي درس سبق لهم دراسته في المنهج
وأضاف بأن هذه الفكرة لاقت استحسان كبير بين الزملاء المعلمين وكانت من البدائل التي تم استغلالها لسد العجز في اليوم الدراسي وحتى لا يكون الطالب بدون معلم مما يعود له بالفائدة
وذكر السهيمي بأن من أهداف هذه الفكرة توعية الطلاب بقنوات الوزارة للاستفادة منها في المنزل.
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