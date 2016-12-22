احتفلت مدرسة أجيال الحضارة المتوسطة باليوم العالمي للغة العربية بشعار (سوق عكاظ )
لربط الطالب بمسمى السوق القديم الذي كان له دور في إبراز أشهر الأدباء والشعراء في ذلك الحين بالواقع
وقد جسد الطلاب دور الشعراء والأدباء والقادة العرب والمسلمين في هذا الحفل أمام الحضور من المشرفين التربويين في مكتب التعليم بقرطبة وأولياء الأمور والمعلمين وكذلك إبراز دور الشاعر السعودي المعاصر في تجسيد أحد الشعراء المعاصرين
وبعد الانتهاء من الحفل اللغوي تم افتتاح سوق عكاظ وتجول الحضور حول أركان السوق حث تم تسمية كل ركن بدار من الدور القديمة وكان الطلاب قد أبدوا حماسهم ليلعبوا دور التاجر وعملية البيع.
كما شكر قائد المدرسة الأستاذ يوسف بن نهاب الشمري جميع من عمل على نجاح هذا البرنامج وأولياء أمور الطلاب على تفاعلهم لتحقيق الأهداف المنشودة.
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