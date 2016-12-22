دشن مساعد المدير العام الشؤون التعليمية بمنطقة مكة المكرمة طلال الحربي مركز التدريب التربوي بمكتب التعليم بشرق مكة ” بنات ” وذلك بحضور مدير التدريب والابتعاث عبدالرحمن الغامدي ومدير مكتب التعليم بشرق مكة الأستاذ إبراهيم الثقفي وعدد من قائدي المدارس ومشرفي مكتب تعليم شرق مكة ومنسوبي التعليم بالمكتب .
وأكد الحربي لدى افتتاحه المركز بقوله إن وجود مركز تدريب للمكتب بمستوى يتناسب مع تطلعات الزميلات نحو التطوير والجودة يُحتم علينا إقامة مثل هذا المركز الذي سيخدم كافة أقسام الإدارة التعليمية والإدارية النظري منها والتقني وبإذن الله سيكون لدينا مدربات على كفاءات عالية يستطعن التدريب على أعلى المستويات ومايُسهم في رفع النمو المهني الذي سيكون حصيلته داخل محاضن التعليم بالإضافة لما يقدمه المركز من تقنية عالية في الدورات التدريبية مقدماً شكره لكل من ساهم في إعداد وتجهيز مثل هذه المراكز وتوفير مستلزمات النجاح لها والذي سينعكس بإذن الله على العملية التعليمية وسيكون بإذن الله هذا المركز معلماً تربوياً تقنياً يخدم منسوبات مكتب التعليم بشرق مكة متمنياً التوفيق للجميع.
جدير بالذكر أن مركز التدريب بمكتب التعليم بشرق مكة ” بنات ” يضم خمس قاعات تدريبية مجهزة بالأجهزة التقنية والوسائل التدريبية المناسبة
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