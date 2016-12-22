احتفت مدرسة زمزم الابتدائية بمكة المكرمة باللغة العربية في يومها العالمي المصادف ١٤٣٨/٣/١٩ وذلك تحت شعار ( تعزيز انتشار اللغة العربية )
تم تفعيل هذه المناسبة من خلال الإذاعة المدرسية بالعديد من الفقرات التي تهدف إلى بيان مكانة اللغة العربية والحث على تعلمها وممارستها.
كما تم إجراء مسابقة في القراءة الصحيحة بين الطلاب بعد القراءة الصامتة في حصة لغتي بإشراف أ / سامي السلمي .
وفي حصة الفنية قام معلم التربية الفنية أ / ياسر المصيري بإعداد العديد من العبارات والحروف المفرغة باللغة العربية ليقوم الطالب بقراءتها وتلوينها بشكل متناسق .
كان ذلك ضمن خطة رائد النشاط أ / صالح السلمي المبنية على تعميم مكتب التعليم بالشمال وبتوجيه من قائد المدرسة أ / عامر اللحياني ووكيليها أ / إبراهيم الحربي و أ / عادل الغامدي .
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