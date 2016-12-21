أستشهد مشرف التربية البدنية بمكتب التعليم بعشيرة شمال محافظة الطائف الأستاذ ثامر الغالبي بالمشروع الثقافي الذي أطلقه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل قبل أكثر من شهر من الآن والذي يحمل عنوان “كيف تكون قدوة” وذلك في مقدمته للبرنامج التدريبي لمعلمي التربية البدنية في مدارس المكتب, يوم أمس والذي حمل عنوان “القدوة الحسنة”, حيث ربط بين مشروع أمير المنطقة واللقاء التدريبي الذي يصب في مسار خطة المنطقة الإستراتيجية لبناء وتطور الإنسان السعودي.
حيث أكد الغالبي في اللقاء إلى أن أهمية القدوة للطلاب تأتي في المقام الأول لمعلم التربية البدنية لأنه المعلم الذي يبدأ به اليوم الدراسي, ويرى فيه الطلاب الإيجابية والنشاط والتفاعل والانضباط, كأول من يحضر للمدرسة والذي ينظم الاصطفاف, وكذلك الذي يسير برنامج الطابور الصباحي, وأشار المشرف التربوي ثامر الغالبي إلى أن بناء المواطن الصالح تبدأ من المدارس فيغرس المعلم فيهم السلوك السوي والقيم الإسلامية التي ترتكز على كتاب الله وسنة نبيه عليه أفضل الصلاة والتسليم, مبينا أن معلم الناس الخير دائما قدوة حسنة لطلابه لذلك ركز في اللقاء على أهمية استشعار ذلك لدى المعلمين.
الجدير بالذكر أن اللقاء لمدة يومين الأربعاء والخميس وتستضيفه مدرسة القرشيات الابتدائية بمركز التدريب التربوي, وحضر اللقاء 27 معلم تربية بدنية من مدارس مكتب عشيرة.
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