نظمت الكلية التقنية بنجران بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني والشركة السعودية للكهرباء بالمنطقة ندوة بعنوان “مسببات الحرائق وأخطار الكهرباء”، وذلك بقاعة الأمير مشعل بن عبدالله بمقر الكلية .
بحضور رئيس مكتب التدريب التقني والمهني بنجران سعيد بن أحمد آل جبار وعميد الكلية التقنية بنجرانمحمد بن علي زبعان الصقري ومدير المعهد الصناعي الثانوي بنجران ضاوي بن سعيد الغامدي وقائد مركز تدريب الدفاع المدني المقدم محمد بن عايض القحطاني وعدد من الحضور من القطاعات العسكرية والمدنية وأعضاء هيئة التدريب ومتدربي الكلية .
شارك بالندوة النقيب عبدالله بن عبدالكريم القحطاني ،والمهندس محمد بن فارس آل حيدر ،والمهندس فواز بن بجاش آل هادي .
وتطرق النقيب عبدالله بن عبدالكريم القحطاني فيها عن أنواع الحرائق ومسبباتها وطرق مكافحتها وأنواع الطفايات المستخدمة موضحاً التعليمات الآمنة من أجل السلامة ، وتحدث عن أسباب التيار الكهربائي في وقوع عدد كبير من الحرائق سنوياً والتي تؤدي إلى وفاة عدد كبير من الأشخاص وحدوث خسائر مادية فادحة وشدد “القحطاني” إلى ضرورة وضع أسلاك التوصيلات الكهربائية في مواسير معزولة و إجراء الكشف والإختبار الدوري على التمديدات والأجهزة الكهربائية.
وأشار المهندس محمد بن فارس آل حيدر إلى أن الكهرباء من مسببات الحريق بالمنازل فهي تستعمل كوسيلة للإضاءة وللأجهزة الكهربائية المختلفة المعدة لأغراض التسخين كالسخانات والغلايات بالقرب من مواد سهلة الإحتراق وتكمن الخطورة في زيادة الحمل على الأسلاك أو الأجهزة مما يترتب عليه ارتفاع في درجة الحرارة وبذلك يتضح أن الكهرباء قد ينجم عنها الحريق إما بسبب وجود خلل بالتجهيزات أو عدم المعرفة بطريقة استخدامها .
كما نوه المهندس فواز بن بجاش آل هادي إلى تسبب التمديدات السيئة للأسلاك الكهربائية في وقوع عدد من الحرائق وعدم ملائمة الكابلات المستخدمة في التوصيلات الكهربائية للتيار المار بها وكيفية الوقاية من هذه المخاطر عن طريق فصل التيار عن الخطين ( الوجه والحيادي ) بواسطة القاطع وعدم تمديد الأسلاك والكابلات تحت السجاد ، وإبعاد الكابلات والأسلاك عن الماء ومصادر الحرارة ، وجذب السلك عند فصل الكهرباء وعدم وصل أجهزة كثيرة بمقبس واحد وترك الغبار والأتربة تتراكم على المحركات والأجهزة الكهربائية ونشر الوعي والإحتراس من الكهرباء المقطوعة .
كذلك تم عرض مجموعة من الصور التي توضح الأخطاء الشائعة عند التعامل مع الكهرباء وتعريف الحضور على الطرق الصحيحة وكيفية تجنب مخاطرها .
من جهته قدم عميد الكلية التقنية الأستاذ محمد بن علي زبعان الصقري خالص الشكر والتقدير للمتحدثين ولمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران والشركة السعودية للكهرباء بالمنطقة على مشاركتهم الفعالة في الندوة والتوصية بإقامة مثل هذه الندوات الهادفة .
وفي ختام الندوة قدم رئيس مكتب التدريب التقني والمهني بنجران سعيد بن أحمد آل جبار وعميد الكلية التقنية بنجران محمد بن علي زبعان الصقري درع تذكاري لمدير عام الدفاع المدني بمنطقة نجران اللواء طلال بن حسين الغانمي استلمه بالنيابه عنه المقدم محمد بن عايض القحطاني وشهادات شكر وتقدير للنقيب عبدالله بن عبدالكريم القحطاني والمهندس محمد بن فارس آل حيدر والمهندس فواز بن بجاش آل هادي على هذه الندوة المهمة .
وأفاد مدير العلاقات العامة والإعلام علي عبدالله آل عتيق، أن هذه الندوة تأتي ضمن البرامج التوعوية والأنشطة التي تنظمها الكلية لتوعية وتثقيف متدربيها ومنسوبيها.
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