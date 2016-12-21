رعى سعادة مدير التعليم بمحافظة حفر الباطن الأستاذ عايض بن نافع الرحيلي صباح يوم الإثنين 20 / 3 / 1438 هـ الحفل المركزي للإحتفاء باليوم العالمي للغة العربية (١٨) بمتوسطة أبي بن كعب بحضور مساعد المدير لشؤون تعليم البنين الأستاذ ماطر بن عويد الظفيري وعدد من رؤساء الأقسام والمشرفين التربويين وقادة المدارس .
حيث افتتح الرحيلي فور وصوله المعرض المصاحب وتجول في أركانه والتي شملت ركن اللغة العربية والإنشاد ،وركن النحو والخط العربي ، وكذلك ركن البلاغة والعروض ، واستمع لشرح عن محتواه من معلمي اللغة العربية ، بعد ذلك توالت فقرات الحفل وتنوعت لتشمل العديد من الفعاليات والعروض المرئية والمشاهد المسرحية للطلاب والتي أظهرت جمال اللغة العربية وتنوع فنونها المختلفة و إبراز أهميتها ومكانتها ووجوب المحافظة عليها وغرس قيم الإنتماء إليها في نفوس جميع الطلاب والطالبات ، من جانبه أوضح رئيس شعبة النشاط الثقافي بالإدارة الأستاذ فهد السياري المشرف على البرنامج ، أن الحفل والمعرض المصاحب كان بمشاركة جميع مدارس المحافظة وبإشراف مباشر من قسم النشاط الطلابي بتعليم حفر الباطن.
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