عقدت ثانوية أبي ذر الغفاري التابعة لمكتب التعليم في شرق بريدة، أمس اللقاء الأول المفتوح بأولياء أمور الطلاب، بمشاركة المعلمين ؛ لتوضيح رسالة إدارة المدرسة ورؤيتها وخططها المستقبلية ،والتركيز على جانب التدريب، والأمن الفكري، وأهمية التواصل الوثيق بين المدرسة والبيت، والشراكة الدائمة التي تشكل شخصية شاب نافع لوطنه، وبيئة، ومجتمعه في ظل الكثير من الجاذبات والتغيرات المختلفة في الوقت الحاضر. وأوضح قائد المدرسة سعيد بن سليمان السعيد، أن التعاون بين الأسرة والمدرسة بات أمراً ضروريّا من أجل النّجاح والنّهوض بالعملية والتربوية والتعليمية، حيث أن حياة الطالب الدراسية لا تنفصل عن حياته اليوميّة في البيت، وتعدّ المدرسة شريكا أساسيّا والفاعل المؤثّر الأكثر أهميّة في حياته، وبناء مستقبله.مشيرا إلى أن هذا اللقاء التكاملي، جاء لإيصال رسالة ورؤية المدرسة، بكل وضوح ،لكي نتمكن من تحقيقها، بالشراكة مع الطالب وولي أمره وأسرته ، حيث الريادة والتميز بتقديم تعليم عالي الجودة للجميع، من خلال معلم كفء، وإدارة متميزة ومشاركة مجتمعية فعالة، وإيضاح رسالة المدرسة. وأكد السعيد إلى أنه تمت مناقشة الأمن الفكري مع أولياء الأمور وتعزيزه في ظل التطورات الحياتية المختلفة ،وأهمية تبني فكر ناضج للابن بعيد عن أي توجهات فكرية خطيرة تدمر مستقبله، ووجوب تفعيل المشاركة الحقيقية مابين المدرسة والبيت، في ظل تحديات التقنية الحديثة، التي أصبحت شريكا لكل فرد وفي كل بيت ، ومن المهددات المزعجة للأسر، والبيوت ما لم يتم التعامل معها بوعي مستمر، مع الأبناء، الذين هم الثروة الحقيقية لهذا الوطن.
فيما أبدا أولياء الأمور تفاعلا كبيرا مطالبين بتكرار مثل هذه اللقاءات بشكل مستمر ، شاكرين إدارة المدرسة على المبادرات المتجددة، حيث أثني الدكتور محمد عبد الله السيف عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم، وولي أمر أحد الطلاب على مبادرة المدرسة لهذا اللقاء، الذي تم فيه مناقشة عدد من النقاط والمحاور المهمة وبعض المستجدات في نظام المدرسة.
- فريق تقويم الأداء المدرسي بتعليم جدة يزور مدرسة الحسن بن علي المتوسطة
- الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية بمدرسة أجيال الحضارة المتوسطة
- مساعد المدير العام للشؤون التعليمية يدشن مركز التدريب التربوي بمكتب تعليم شرق مكة ” بنات”
- الحارثي يدشن مدارس فاطمة الزهراء الأهلية للبنات بمكة
- اليوم العالمي للغة العربية بمدرسة زمزم بمكة
- معلمو التربية البدنية يستحضرون أهمية القدوة في تنشئة الطلاب بمكتب تعليم عشيرة شمال محافظة الطائف
- الكلية التقنية بنجران تنظم ندوة بعنوان “مسببات الحرائق وأخطار الكهرباء”
- الرحيلي يرعى الحفل المركزي للإحتفاء باليوم العالمي للغة العربية
- ثانوية أبي ذر الغفاري تعقد لقاء مفتوحا مع أولياء اﻷمور
- ثانوية الدمام تنظم برنامجاً ومعرضاً مصاحباً لمكافحة المخدرات وأضرار التدخين
Copyright © 2016 www.m3llm.net All Rights Reserved.
حاصلة على ترخيص اعلامي رقم :ش1 1839
المشاركات والتعليقات المنشورة باسماء اصحابها او باسماء مستعارة لاتمثل الرأي الرسمي لصحيفةالتعليم الإلكترونية بل تمثل وجهه نظر كاتبها