أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الخرج ممثلةً بقسم التوعية الإسلامية- بنات- عن مسابقة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال المعاقين في دورتها الحادية والعشرين ، وهي مسابقة تبناها صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمانرئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين وتكفل بكافة تكاليفها لتشجيع فئة المعاقين من الجنسين المواطنين والمقيمين لحفظ القران الكريم أسوة بإخوانهم من الأطفال الأسوياء. حيث تهدف المسابقة إلى : تشجيع الناشئة من المعوقين جسدياً وعقلياً على حفظ كتاب الله وتدبّر معانيه.وتأهيلهم لمواكبة غيرهم من حفظة كتاب الله الكريم. وربطهم بدينهم وكتاب ربهم ومجتمعهم المسلم ، وحرصا من وزارة التعليم على تعليم على هذه الفئة تلاوة القرآن الكريم وحفظه عليه أكد قسم التوعية الإسلامية –بنات- على قائدات المدارس الابتدائية والمتوسطة الحكومية والأهلية وبرامج التربية الفكرية الإعلان عن المسابقة لأولياء أمور الطالبات وتشجيهم على مشاركة بناتهم وتفعيل دور المدرسة والمعلمات في متابعة الطالباتالمشاركات وإنجاح المسابقة على أن ترفع استمارات الطالبات الفائزات من كل مستوى من المدرسة مباشرة إلى جمعية الأطفال المعوقين وتزويد قسم التوعية الإسلامية في إدارة التعليم بصور منها علماً بأن آخر موعد لرفع الاستمارات هو 12 / 5 / 14388 هـ والمسابقة ستقام بمشيئة الله على مستوى المملكة في الفترة من 20 -24 / 6 / 1438 هـ سائلين الله التوفيق للجميع . وفروع المسابقة على النحو التالي : المعوّقون جسدياً فقط : المستوى الأول : حفظ عشرة أجزاء مع التلاوة والتجويد ،المستوى الثاني : حفظ خمسة أجزاء مع التلاوة والتجويد ،المستوى الثالث : حفظ جزءين مع التلاوة والتجويد . المعوّقون إعاقة جسدية علوية شديدة مع صعوبات النطق : المستوى الأول : حفظ جزءين مع التلاوة والتجويد، المستوى الثاني : حفظ جزء مع التلاوة والتجويد ،المستوى الثالث : حفظ حزب مع التلاوة والتجويد . المعوّقون عقلياً وجسدياً أو عقلياً فقط : المستوى الأول : حفظ جزء ” عم ” مع التلاوة والتجويد ، لمستوى الثاني : حفظ 20 سورة من جزء ” عم ” مع التلاوة والتجويد ، المستوى الثالث : حفظ 10 سور من جزء ” عم ” مع التلاوة والتجويد . جوائز المسابقة : أ- المعوّقون جسدياً فقط :المستوى الأول : حفظ عشرة أجزاء مع التلاوة والتجويد . الأول : 10.000 ريال ( عشرة آلاف ريال) ، الثاني : 9.500 ريال ( تسعة آلاف وخمسمائة ريال). الثالث : 9.000 ريال ( تسعة آلاف ريال). المستوى الثاني : حفظ خمسة أجزاء مع التلاوة والتجويد :الأول : 8.000 ريال ( ثمانية آلاف ريال ) ، الثاني : 7.500 ريال ( سبعة آلاف وخمسمائة ريال ) ، الثالث : 7.000 ريال ( سبعة آلاف ريال ). المستوى الثالث : حفظ جزأين مع التلاوة والتجويد :الأول : 6.000 ريال ( ستة آلاف ريال) ، الثاني : 5.500 ريال ( خمسة آلاف وخمسمائة ريال ) ، الثالث : 5.000 ريال ( خمسة آلاف ريال ) . ب- المعوّقون إعاقة جسدية علوية شديدة مع صعوبات النطق المستوى الأول : حفظ جزأين مع التلاوة والتجويد :الأول : 8.000 ريال ( ثمانية آلاف ريال) ، الثاني : 7.500 ريال ( سبعة آلاف وخمسمائة ريال)، الثالث : 7.000 ريال ( سبعة آلاف ريال ) . المستوى الثاني : حفظ جزء مع التلاوة والتجويد :الأول : 6.500 ريال ( ستة آلاف وخمسمائة ريال) ،الثاني : 6.000 ريال ( ستة آلاف ريال) ، الثالث : 5.500 ريال ( خمسة آلاف وخمسمائة ريال ) . المستوى الثالث : حفظ حزب مع التلاوة والتجويد :الأول : 5.000 ريال ( خمسة آلاف ريال) ،الثاني : 4.500 ريال ( أربعة آلاف وخمسمائة ريال) ، الثالث : 4.000 ريال ( أربعة آلاف ريال) . ج. المعوّقون عقلياً وجسدياً أو عقلياً فقط :المستوى الأول : حفظ جزء ” عم ” مع التلاوة والتجويد :الأول : 8.000 ريال ( ثمانية آلاف ريال) ، الثاني : 7.500 ريال ( سبعة آلاف وخمسمائة ريال) ،الثالث : 7.000 ريال ( سبعة آلاف ريال ) . المستوى الثاني : حفظ 20 سورة من جزء ” عم ” مع التلاوة والتجويد :الأول : 6.500 ريال ( ستة آلاف وخمسمائة ريال) ،الثاني : 6.000 ريال ( ستة آلاف ريال) ، الثالث : 5.500 ريال ( خمسة آلاف وخمسمائة ريال ) . المستوى الثالث : حفظ 10 سور من جزء ” عم ” مع التلاوة والتجويد :الأول : 5.000 ريال ( خمسة آلاف ريال) ، الثاني : 4500 ريال ( أربعة آلاف وخمسمائة ريال ) ، الثالث : 4.000 ريال ( أربعة آلاف ريال ).
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