نظمت طالبات النادي الإعلامي في الثانوية الحادية عشر اليوم الثلاثاء 21/ 3/ 1438هـ ورشة بعنوان ( الإعلامية الصغيرة) بحضور رئيسة قسم النشاط أ. أمل الرويبعة ورئيسة قسم التوجيه والإرشاد أ. هند الرحمه ، ومساعد مدير الإعلام التربوي أ. فاطمه العثمان ، وعدد من المنسقات الإعلاميات وطالبات المرحلة الثانوية وتحت إشراف قائدة المدرسة أ. مشاعل النفيعي والمنسقة الإعلامية أ. عضود الطليان ، حيث بدأت الورشة بشرح المحور الأول من الورشة وهو فكرة النادي الإعلامي والتعريف بعضواته من قبل المنسقة الإعلامية ، ثم تحدثت الطالبتان هبه الشيباني وريناس العنزي عن المحور الثاني وهو رؤية ورسالة وقيم وأهداف النادي الإعلامي ،ثم كانت مشاركة الطالبتان شذى المطيري وغاده العنزي والمحور الثالث عن أقسام الأخبار الصحفية حيث تعددت المشاركات من قبل الطالبات ، فلقد تم تناول الخبر الصحفي بالشرح والتوضيح ، ثم مشاركة الطالبتان مويضي الشمري وريناس العنزي عن التقرير ، وتوضيح الفرق بينه وبين الخبر، بعد ذلك قامت الطالبتان ساره جابر وأثير العنزي بشرح قسم التحقيق ثم ذكرت زميلتهن الطالبة رهف اليوسف الفرق بين التحقيق والتقرير ، اختتم شرح أقسام الاخبار الصحفية من قبل الطالبتان سماهر حسين وغزوى الشمري .
الجدير بالذكر أن العروض المرئية للورشة كانت من مونتاج وإعداد الطالبتان أمل طارق وفاطمة السلمي ، اختتمت ورشة الإعلامية الصغيرة بذكر مبادرات وانجازات النادي الإعلامي منذ إنشائه من قبل الطالبة إيناس الحربي .
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