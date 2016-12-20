أكد وكيل وزارة التعليم الدكتور نياف الجابري ، أن الوزارة لا تألُو جهدا في العناية بالموهوبين ،وتعزيز برامج الموهبة ، وتطور استراتيجيات تعليمهم ، وذلك لإيمانها ويقينها بأهمية الموهبة، مشيرا إلى أن المجتمعات التي تريد أن تحافظ على اقتصادها القوي ومكانتها وأمنها وأمانها ورفاها عليها أن تعتني بأبنائها الموهوبين، لأن موهوب واحد قد يصنع الشيء الكثير في المستقبل .
و أضاف الجابري : الموهوبون ثروات ، فكل موهوب يعد ثروة ، متى ما اعتنينا بها وصقلناها ،وأثريناها معرفيا، و مهاريا وشخصيا، كل ما جنى منها الوطن الخير الكثير.
جاء ذلك أثناء رعايته ختام فعاليات “اللقاء المتماثل لمديري إدارات ورؤساء أقسام الموهوبين والموهوبات” ، تحت شعار ” الموهوبون لغد أفضل ” بمشاركة 45 إدارة تعليمية على مستوى المملكة ، بفندق قصر أبها . وبحضور مدير عام التعليم بالمنطقة الأستاذ جلوي آل كركمان ، و مدير عام الموهوبين في وزارة التعليم الدكتور عبدالله العفيص ، و مديرة عام الموهوبات في وزارة التعليم الأستاذة هويدا البواردي ، وعدد من القيادات التعليمية.
وكان اللقاء شهد عددا من الجلسات وورش العمل في عد من الموضوعات شملت : الموهوبون ” اسقاطات أولية ” ،وتطوير الدليل الإجرائي لمراكز الموهوبين ، و دراسة التوسع في فصول الموهوبين ، والخطة التشغيلية ، والمشروع الوطني للتعرف على الطلاب الموهوبين ، والملتقيات الصيفية ، ومؤشرات الأداء الإشرافي ، والأولمبياد الوطني للإبداع العلمي ، و الاستعداد للعام الدراسي الجديد ، فيما خرج اللقاء بعدد من التوصيات التي رفعت للوزارة بهدف إخراجها في صورتها النهائية بعد مراجعتها ودراستها .
إلى ذلك أكدت مساعدة مدير عام التعليم بعسير الأستاذة نورة آل مفرح ، أن اللقاء سيسهم في تحقيق تطلعات الموهوبين والموهوبات ، وتعزيز الشراكة المجتمعة لتطوير برامج الموهبة .
التعليقات 1
حميد
21/12/2016 في 5:22 م[3] رابط التعليق
الموهوبين هم اساس انتصاراتنا علي اعدائنا وخاصتا ونحن نقابل اسلحة الكترونية يستطيع الهكر التدخل فيها والعب بها ويجب علينا صناعة اساحة خاصتا بنا تحمينا من اعدائنا وتصنيع جميع مستلزماتنا صغيرها وكبيرها وعدم الاعتماد علي الغير حتى لوكان مظمون ولن يحقق ذلك سوا ابنائنا الموهوبين