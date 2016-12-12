تعتزم وزارة التعليم إقامة حملات صيفية للتوعية ومحو الأمية في عدد من مناطق المملكة خلال العطلة الصيفية للعام الدراسي الحالي 1438/1437هـ وأكدت الوزارة أن الترشيح للعمل في هذه الحملات يقتصر على معلمي الصفوف الأولية ، واشترطت الوزارة للترشيح للعمل في الحملات الصيفية أن يكون المرشح من معلمي الصفوف الأولية وتخصصه الرئيسي تربية إسلامية أو لغة عربية، وألا تقل خدمة المرشح عن خمس سنوات على أن يكون أمضى سنتين منها في تدريس الصفوف الأولية، وألا يقل تقدير المرشح عن (ممتاز) لآخر سنتين في التعليم، وأن يكون ممن يزاول التدريس فعلياً، وأن يكون ممن مارس التدريس في مدارس تعليم الكبار لمدة سنتين على الأقل. ومن بين الشروط أن يكون لائقاً طبياً بموجب تقرير طبي من الوحدة الصحية المدرسية أو مستشفى حكومي يفيد تحمله العمل في الأماكن الصعبة والأحوال المناخية القاسية، وأن يكون له إسهامات ونشاطات تربوية مميّزة في مجال تعليم الكبار. حضوره لبرامج تدريبية ولقاءات في مجال العمل، وأن يوقع المرشح تعهداًَ خطياً بالعمل في أي مكان يرشح له، وألا يكون رشح للعمل في إحدى الحملات واعتذر خلال السنتين الماضيتين. وبيّنت الوزارة أن المرشح يقوم بتدريس النصاب المقرر وقدره (20) حصة بالإضافة إلى القيام ببعض المهام التربوية والتي تسند إليه من قبل مدير الحملة. وأكدت الوزارة على أن يلتزم المرشح بالتواجد والإقامة الدائمة في موقع تنفيذ الحملة وعلية التكيف مع طبيعة وأجواء مكان التنفيذ وتأمين مستلزماته الشخصية الخاصة به مع توقيعه تعهداً خطياً بذلك وكذلك عدم حصوله على أي توجيه أو لفت نظر إداري خلال عمله.
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التعليم تعتزم تنفيذ حملات صيفية لمحو الأمية في عدد من مناطق المملكة
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
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التعليقات 1
العنود المطرفي
14/12/2016 في 1:56 م[3] رابط التعليق
حفظ الله مملكتنا وبارك في جهودها في محاربة الأمية والسعي دائما للتطوير ورفع مستوى الكادر التعليمي بالدورات المميزة والورش الهادفة فمشاريع وزارة التعليم ناجحة ليست في العام الدراسي فحسب إنما تهتم حتى بالإجازات الصيفية لتضع البرامج الهادفة للتعليم والترفية فيها حفظالله وطننا وبارك في جهود وزارتنا وزارة التعليم ودام عزك ياوطن