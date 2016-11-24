بدأت إبتدائية الإمام حفص ومتوسطة الإمام قالون لتحفيظ القرآن الكريم بالواديين بتفعيل أول برامج خطتها في برنامج (فطن من أجل الوطن ) يوم أمس الأربعاء بإشراف مباشر من قائد المدرسة الأستاذ عبدالله منصور أحمد ، حيث قام المعلم الميسر لفطن الأستاذ محمد ظافر آل درع ، بتفعيل حقيبة الوعي الذاتي لبرنامج فطن .
وذلك بإقامة ورشة عمل تثقيفية فنية ترفيهية مع لطلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة ، حيث تمت فيها مناقشة بعض المشكلات وكيفية حلها ، وتوضيح بعض السلوكيات الصحيحة والتأكيد عليها ، وتنمية مهارة الوعي الذاتي ودعمه لدى الطلاب.
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صلاح الدين جلال الدين
14/12/2016 في 6:38 ص[3] رابط التعليق
اسلام عليكم ورحمة الله وبركاته