أعلنت وزارة التعليم عن تفعيل خدمة إخلاء الطرف للمنقولين عبر برنامج الخدمة الذاتية #فارس وكذلك تسجيل مباشرة المنقولين في مدارسهم الجديدة.
وسنقوم في هذا الموضوع بشرح آلية إخلاء الطرف الالكترونية عبر هذا البرنامج حسب تسلسلها التنظيمي وكذلك خدمة رفع المباشرة.
وقبل الخوض في تفاصيل الشرح يلزم التنبيه للنقاط التالية:
1- ليس للمعلم دور في هذه الإجراءات ولا يلزم تسجيله لأجل إنجاز هذه الاجراءات فهي تبدأ من قائد المدرسة ثم لباقي الجهات في إدارة التعليم.
2- يلزم مدير المدرسة التسجيل في برنامج الخدمة الذاتية لمن لم يسجل سابقا عبر هذا الرابط:
3- مدير المدرسة الذي لا يجد صلاحية في خدمة إخلاء الطرف عليه تقديم بلاغ عبر الرقم 19996
أولا : إجراءات مدير المدرسة لإخلاء طرف المنقولين عبر برنامج فارس:
1- الدخول للنظام من خلال هذا الرابط:
ثم التوجه ل ( صلاحية الخدمة الذاتية للمدير)
ثم الضغط على ( إخلاء طرف)
2- ستظهر له قائمة المنقولين من مدرسته ،و من أمام اسم المعلم المنقول يضغط على أيقونة الإجراء
3- تظهر له شاشة جديدة ، يضغط على أيقونة ( إضافة ) لفتح شاشة بيانات المعلم.
4- يسجل المدير بيانات المعلم المخصصة وهي (أيام الغياب بعذر + أيام الغياب بغير عذر + التقييم )
ثم يضغط على أيقونة (تطبيق)
5- ستفتح له شاشة جديدة فيها بيانات المعلم بعد إضافتها
يضغط على أيقونة ( التالي )
6- يضغط على أيقونة ( تنفيذ)
7- في نهاية العملية ستظهر للمدير رسالة ( تم تقدبم التغييرات للمدير لاعتمادها )
هنا ينتهي عمل مدير المدرسة في برنامج فارس.
وتكون الإجراءات المتبقية خاصة بإدارة التعلم حسب التسلسل الآتي:
مدير شئون المعلمين
ثم مدير مراقبة المخزون
ثم مدير شئون الموظفين ( إذا كان المعلم منقول خارج إدارة التعليم فقط )
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ثانيا : إجراءات رفع مباشرة معلم منقول من خلال برنامج فارس.
1- ستصل رسالة تنبيه لمدير المدرسة بأنه تم إخلاء طرف معلم لمدرسته وعليه رفع مباشرة المعلم.
2- التوجه ل ( صلاحية الخدمة الذاتية للمدير)
ثم الضغط على ( إبلاغ مباشرة)
3- ستظهر له قائمة المنقولين من مدرسته ،و من أمام اسم المعلم المنقول يضغط على أيقونة الإجراء
4- تظهر له شاشة جديدة ، يضغط على أيقونة ( إضافة ) لفتح شاشة بيانات المعلم.
5- يسجل المدير تاريخ مباشرة المعلم بالمدرسة فقط
ثم يضغط على أيقونة (تطبيق)
6- ستفتح له شاشة جديدة فيها بيانات المعلم بعد إضافتها
يضغط على أيقونة ( التالي )
7- يضغط على أيقونة ( تنفيذ)
8- في نهاية العملية ستظهر للمدير رسالة ( تم تقدبم التغييرات للمدير لاعتمادها )
هنا ينتهي عمل مدير المدرسة في برنامج فارس.
وتكون الإجراءات التالية خاصة بإدارة التعلم حسب التسلسل الالي:
مدير التوظيف
ثم مدير شئون الموظفين
إنتهى و كلي أمل أن أكون قد وفقت في تسهيل الشرح وتبسيطه
ونسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد
*منقول من ملتقى المعلمين والمعلمات
التعليقات 4
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ام فيصل
29/08/2016 في 7:46 ص[3] رابط التعليق
مديرتنا تقاعدت ولايوجد حستب لها في البوابة التعليمية.. ولا في نظام فارس
كيف نقوم برفع المباشرات والاخلاءات
نورة علي عبدالله ال سنه
17/10/2016 في 5:17 م[3] رابط التعليق
انا مديرة مدرسة سبق وان سجلت واخليت طرف المنقولات والان اريد تنفيذ طلب تقاعد للمعلمه المشكله ان كلمه السر ماعدت اعرفها مالحل؟؟؟
فايزه
04/11/2016 في 7:46 م[3] رابط التعليق
كان قبلي مديره سابقه في المدرسه حولة معلمه لمدرسه اخرى ولا زال الخدمه الذاتيه ونظام فارس باسمها كيف احذفها واحط احسابي انا ولكم جزيل الشكر
دعم فني فارس
08/12/2016 في 10:45 ص[3] رابط التعليق
عن طريق نظام تواصل يتم رفع بلاغ بالمشاكل وسيتم حلها للجميع