بحضور مدير مكتب شرق مكة الدكتور صالح الغامدي ومشرف القيادة المدرسية الأستاذ وليد السليمان كرم القائد التربوي الأستاذ محسن بن محمدعلي الحارثي القائد التربوي لمدرسة جابر بن عبدالله الابتدائية والتابعة لمكتب شرق مكة المكرمة جميع المعلمين بالمدرسة وذلك بتقديم الهدايا والدروع التذكارية لهم نظير ما قدموه من جهود في خدمة الطلاب من بداية العام وما تخلل هذا الجهد من تفاني في بذل قصارى جهدهم لخدمة الطلاب.
كما تم تكريم عامل النظامة بالمدرسة وذلك في لفته إنسانية من القائد التربوي وتحت رعاية الدكتور الغامدي ومشرف القيادة المدرسية.
التعليقات 1
عمككك
14/05/2017 في 9:55 ص[3] رابط التعليق
استغفر الله وجه المدير يسد النفس
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