في بادرة جميلة و لمسة وفاء و تحفيز لأبطالنا المرابطين في الحد الجنوبي قامت مدارس جيل الذِّكر النموذجية الأهلية و مركز جيل الذِّكر لضيافة الأطفال بمكة المكرمة ( الشرائع ) بتكريم أولياء أمور و أقارب طلابها و طالباتها المرابطين في الحد الجنوبي لحماية الوطن و المدافعين عن حدوده وذلك في مبادرة منها لتحفيزهم و إعلان الوقوف جنباً لجنب معهم سائلين المولى العلي القدير أن ينصرهم على أعداء الدين و الوطن و أعدائهم .
فهي لفتة كريمة تعبر عن مدى تضامن جميع فئات الشعب السعودي مع عاصفة الحزم و العزم ، قامت مدارس و مركز جيل الذِّكر بتقديم وسام الشرف بأسماء الأبطال من أولياء أمور و أقارب طلابها و طالباتها و قدمته لهم كأقل تقدير و عرفان بالدور الذي يقومون فيه من حماية لحدودنا و دفاعاً عن أمن وطننا الغالي أدام الله علينا فيه نعمة الأمن و الأمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و سمو ولي العهد الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز و سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، أدامهم الله و نصرهم و أيدهم بالحق على كل معتدي ، و قد تم تسليم أوسمة الشرف لذوي الأبطال من إدارة مدرسة و مركز جيل الذِّكر راجين من الله أن ينصر جنودنا و أن يردهم إلى ذويهم سالمين غانمين.
التعليقات 1
مرادي
22/02/2017 في 3:48 م[3] رابط التعليق
سلام عليكم طبعا مشكورين على تكريم أوليا الأمور وهذا شجعني على ان اقدم عندكم أي وظيفة راضية بها انا متخرج من الجامعه بكالوريوس عربي معدل جيد حضرت كثير دوارة معتمده من جامعة الطائف _دورة سكرتارية وكتابة التقارير وفيه سلسلة دورات حضرتها في الجامعه معتمده أتمنى يوصل لي رد
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