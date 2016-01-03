أنهت وزارة الصحة ترتيباتها استعدادا لنقل الصحة المدرسية من وزارة التعليم إليها بناء على قرار وزارة مجلس الوزراء الصادر بالموافقة على عدد من الترتيبات المتعلقة بنقل نشاط الصحة المدرسية من وزارة التعليم إلى الصحة ويتضمن هذا القرار تشكيل لجنة من الوزارتين للإشراف على عمل اللجان الفرعية.
تشكيل اللجنة ، وقد أكملت وزارة الصحة تجهيزاتها بناء على ذلك بتشكيل لجنة من 11 مسؤولا من وزارتي التعليم والصحة، لعمل الصحة المدرسية تحت مظلة الأخيرة بحيث تكون مهام اللجنة وضع الترتيبات اللازمة لنقل الموظفين والوظائف، وحصر الممتلكات والوثائق المخصصة للصحة المدرسية ووضع الترتيبات اللازمة لنقلها، والتعميم بتشكيل اللجان الفرعية بالمناطق والمحافظات، وإنهاء جميع أعمال النقل قبل بداية العام الدراسي 1437 / 1438 .
وأبلغت الصحة المدرسية منسوبيها والمرشدين الصحيين العاملين في المدارس المعززة للصحة باستمرار العمل بالتكامل مع الكوادر التربوية والصحية في الصحة بعد النقل.
توزيع المخصصات المالية
أهابت وزارة التعليم بكل الإدارات التعليمية بالمناطق والمحافظات التابعة لها توزيع المخصصات المالية، وتجهيز كل متطلبات التنفيذ، وقوائم الأثاث المكتبي والتجهيزات والمستلزمات الطبية المطلوب توافرها في العيادات. وأضاف أن عدد المناطق والمحافظات المعتمدة لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع يبلغ 45 منطقة ومحافظة، كان نصيب منطقة الرياض منها 526 عيادة، وجدة 224 عيادة، والمنطقة الشرقية 279. ويأتي مشروع العيادات الطبية في المدارس بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 25 وتاريخ 19/1/1434 بنقل الإدارة العامة للصحة المدرسية والوحدات الصحية من وزارة التعليم إلى وزارة الصحة، ووضع الترتيبات والتنظيمات اللازمة لقيام الصحة المدرسية بمهماتها، ومن ضمنها تخصيص عيادة مدرسية للإسعافات الأولية تتوافر فيها الأدوية.
العيادات المدرسية
يذكر أن وزارة التعليم أعلنت تأهبها في منتصف مايو الماضي، لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع العيادات المدرسية الصحية في المدارس، وذلك بواقع 4800 عيادة مدرسية في جميع مدارس المناطق والمحافظات بالمملكة، وبكلفة إجمالية تبلغ 63 مليون ريال. وحدد تعميم وكيل الوزارة للشؤون المدرسية المكلف الدكتور عبدالرحمن البراك أولويات تطبيق المشروع في المدارس المنفذة لبرنامج المدارس المعززة للصحة، إن لم يكن بها عيادة مدرسية قائمة، والمجمعات المدرسية الحكومية، والمدارس التي يزيد عدد طلابها على 300 طالب، والمدارس ذات المباني الحكومية ثم المستأجرة. وحددت مهام اللجنة بوضع الترتيبات اللازمة لنقل الموظفين والوظائف زحصر الممتلكات والوثائق المخصصة للصحة المدرسية ووضع ترتيبات نقلها إضافة إلى التعميم بتشكيل اللجان الفرعية بالمناطق والمحافظات إنهاء جميع أعمال النقل قبل بداية العام الدراسي القادم 1437/ 1438 .
التعليقات 1
خالد علي حسن ابوذياب
08/03/2017 في 5:13 ص[3] رابط التعليق
انا موظف لدى التربيه والتعليم في الصحه المدرسيه
قدمت نقل لوزارة الصحه مع طاقم الأطباء والممرضين
ولا كن ما لوحظ بأن إدارة التربيه والتعليم بمنطقه جازان
لم توافق على نقلي إلى وزارة الصحه ..وتم إسقاط اسمي من ظمن المنقولين ..بحجة الحاجه إلي و إجباري
بأن النقل للفنين فقط ..وهذا غير صحيح ..وكأن منطقة
جازان دوله أخرى ..بعدم استجابتها للتعاميم الوزارية..
وتلاعب مع الناس الضعاف استغلال ضعفهم ..
أين أنت ياوزير الصحه ..أين أنت ياوزير التربيه ..
أين حق الموظف الضعيف ..بعدم تطبيقها للأنظمة الوزارية.
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