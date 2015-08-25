استقبلت ثانوية الكسائي بالخبر والتابعة لإدارة التعليم بالمنطقة الشرقية من اليوم الدراسيّ الأول بكل حفاوة وتكريم ، وخاصّة الطلاب المستجدين بالصف الأول الثانوي ، وقد رحب قائد المدرسة الأستاذ أحمد البارقي بالجميع في كلمته وأوضح خطة المدرسة والبرامج لهذا العام ،كما قدم البارقي محاضرة لطلاب الصف الأول ثانوي والطلاب المنقولين للمدرسة والمكملين بالصف الثاني ثانوي بالتعريف بالنظام الفصلي ، كما شكر منسوبي المدرسة على تعاونهم والإعداد الجيد لاستقبال الطلاب .
ثانوية الكسائي بالخبر تستقبل طلابها بمحاضرة تعريفية عن النظام الفصلي
ثانوية الكسائي بالخبر تستقبل طلابها بمحاضرة تعريفية عن النظام الفصلي
صحيفة التعليم الإلكترونية: الخبر - عبدالرحمن المشنوي
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التعليقات 1
عبدالرحمن
02/05/2017 في 3:10 م[3] رابط التعليق
حلويين
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