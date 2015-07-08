تُعلن جامعة تبوك ممثلة في عمادة القبول والتسجيل مساء اليوم الأربعاء الموافق ١٤٣٦/٩/٢١ أسماء المرشحين للقبول في كافة كلياتها في مدينة تبوك وفروعها في المحافظات، و من جانبه قدَّم سعادة عميد القبول والتسجيل الدكتور سعيد الغامدي خالص تهانيه للمرشحين وترحيب الجامعة بهم في رحابها ، مؤكداً أنه يجب على كل مُرشح الدخول على البوابة الالكترونية- طلب قبول – لطباعة استمارة الترشيح واستمارة تسليم المستندات تمهيداً لإرسالها مع بقية الوثائق المطلوبة والمنصوص عليها في نشرة القبول لهذا العام عن طريق أحد مراكز البريد الممتاز خلال الفترة من ٦ إلى ١٤ / ١٠ / ١٤٣٦هـ
التعليقات 3
تركي
31/10/2015 في 10:35 ص[3] رابط التعليق
السلام عليكم
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تركي
31/10/2015 في 10:37 ص[3] رابط التعليق
أنا قدمت علي جامعة تبوك النسبه 75. التحصيلي 54والقدرات ٥٥. ولم يتم قبولي ابي اعرف من كم بقبولي النسبه.
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اسحاق جالو
10/03/2017 في 9:10 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحة الله
أنا أرسلت طلب في السنة الماضية الى جامعتكم أرجومعرفة أهل طلعت النتائج أم ؟وادا لم تطلع فمتى تطلع ؟
وجزاكم الله خيرا
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