صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك ـ فائز العنزي
منعت وزارة الصحة جميع مراكز الرعاية الصحية اﻷولية بمختلف مناطق المملكة منح المعلمين والمعلمات إجازة مرضية ، مؤكدة أنه في حالة استحقاق المعلم أو المعلم إجازة مرضية يتم تحويله للطوارئ في المستشفيات أو الوحدة الصحية المدرسية التابعة للمنطقة المتواجد بها المعلم أو المعلمة ، مشددة أنه في حال اكتشاف تقارير طبية صادرة من أحد مركز الرعاية الصحية الأولية سوف يتم إيقاع أشد العقوبات على المتسببين في ذلك .
جاء ذلك في تعميم أصدره نائب وزير الصحة للشئون الصحية بعد تلقيه خطاب من نائب وزير التربية والتعليم يؤكد فيه على تهاون الأطباء في مراكز الرعاية الصحية الأولية في منح الاجازات المرضية للمعلمين والمعلمات ، مؤكداً أن منح إجازة مرضية للمعلمين والمعلمات ظاهرة زادت وأصبحت تؤثر على انتظام الدراسة وتحقيق الأهداف المرجوة للتربية والتعليم .
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وزارة الصحة تمنع المراكز الصحية منح المعلمين والمعلمات إجازة مرضية
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك ـ فائز العنزي
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك ـ فائز العنزي
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التعليقات 49
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احمد عبدالله العيادي
16/12/2014 في 4:34 م[3] رابط التعليق
المعلم ماكنة لا يمرض نهائيا
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منال
16/12/2014 في 6:45 م[3] رابط التعليق
انا بعد لو اني وزيره تربيه ما اخلي المعلمين والمعلمات يتنفسون ليه مو مثلهم مثل اي موظف
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ام محمد
16/12/2014 في 8:07 م[3] رابط التعليق
لا تمرضون انتم لستم بشر
وحبذا لو تدامون بدون ويك اند
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حسبنا الله في المتسبب
17/12/2014 في 12:44 ص[3] رابط التعليق
اجازات اضطراريه وقلصوها ل5 ايام وحقوقنا في بند105 ماحسبو سنوات خدمتنا فيها حتى نطلب تقاعد مبكر وخليها لهم يرعون فيها اصلا من يوم حطو شعارها زي شعار المراعي والعلم يتردى وكل يوم يطلعون باستفزاز جديد ، اصبحت اشك في ان المسؤول كان احد المعذبين في سجون ابوغريب
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ابو سعد
17/12/2014 في 12:56 ص[3] رابط التعليق
سيق نفت الخبر
الخبر موجود بسبق
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معلمه معذبه تحتري التقاعد
17/12/2014 في 1:24 ص[3] رابط التعليق
حسبي الله ونعم الوكيل بيجيهم يوم يتمنون معلمات بيصير فيه عزوف عن التعليم وبيستقدمون معلمات ومعلمين من مصر وغيرها
هبلوبنا الواحد يروح الصبح يدز على وجهه معاد فيه اي دافعيه ولا حب للعمل و استمتاع فيه
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دام عزك
17/12/2014 في 5:44 ص[3] رابط التعليق
حسبي الله عليهم
على تشتت المعلمين عن اهليهم واكل حقوقه واهانته تسعى الوزاره لاهانته اكثر
توقّع في 2015 قرار /وزارة التربية والتعليم تمنع دفن المعلم والمعلمة اذا مات حتى اتمام المنهج لعل فيه رمق ﻻتمامه ..”ليش لا ” !
رعب تربوي
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دام عزك
17/12/2014 في 5:46 ص[3] رابط التعليق
حسبي الله عليهم
على تشتت المعلمين عن اهليهم واكل حقوقه واهانته
توقّع في 2015 قرار /وزارة التربية والتعليم تمنع دفن المعلم والمعلمة اذا مات حتى اتمام المنهج لعل فيه رمق ﻻتمامه ..”ليش لا ” !
رعب تربوي
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باقى موظفى الدولة فين
17/12/2014 في 6:05 ص[3] رابط التعليق
أعرف مراكز صحيه متخصصه فى اعطاء الموظفين اجازات مرضيه .. زوجة مديرالمركز واخواته وزوجات اخواته وقريباته ومعارفه .. لكن للأسف سيتضرر معهم المريض حقا .كان لابد من تعديل القرار بعض الشئ ليعمم على جميع موظفى الدوله .
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ميمو
17/12/2014 في 6:22 ص[3] رابط التعليق
والله حظ الإدارات بهذي الانظمه ظغطواعلينا من كل النواحي زادوا في ساعات الدراسه.. منعوا الإجازات المرضية في المراكز ياوزارتنا حني علينا نحن اوادم ولسنا آلات. ..المركز الصحي قريب منا ليش لازم تعقدونها المستشفيات بعيده والمعروف فيها الزحمه الشديده رفقا بنا وبحالنا فلسنا نقوى ع الضغوط خارج المدرسه وأدخلها. ……
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asora
17/12/2014 في 7:35 ص[3] رابط التعليق
القرار في محله لانه كتير من المعلمات بيتمارضو عشان الاجازة وليس الجميع وبيتطاولو ع الدكاترة وبيظلمو زملاءهم في العمل وفي القرار ما منعوا الاجازة تماما ولكن خصصلها الوحدات الصحية المدرسية والطوارئ
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فهد
17/12/2014 في 8:02 ص[3] رابط التعليق
والله ماعندك سالفه يا وزير الصحه ويا نائبه ..سوالف عجايز كل يوم قرار وكل يوم تهديد .. اضبطو الوزاره وعطو الم ضفين بدلاتهم ..وحاسبو من استنزف الميارات …جعل عمرك طويل يبو متعب ندعيلك تبقا لنا وتطهر ارضنا من قذاره النفوس
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التميمي
17/12/2014 في 9:36 ص[3] رابط التعليق
طيب وين الأطباء المتهاونين يانائب الصحة!وش المهنة هذي اللي ذلونا فيها ترى في النهاية حنا نعلم ونربي أبنائكم واتحدى أي احد يتحمل أبناءه لو ساعة فما بالك بفصل فيه أكثر من 40 طالب ومدرسة فيها أكثر من 600 طالب شوي عدل وشوي احترام يابشر
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صالح العمري
17/12/2014 في 10:23 ص[3] رابط التعليق
إن كان الكلام ذيه صحيح فعسى الله يهبها في نحورهم،
ابتلونا في انفسنا، كرهونا في مهنتنا، كرهوا المجتمع فينا،
عسى الله ﻻ يقيم لهم قايمة…..
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مييييم
17/12/2014 في 11:55 ص[3] رابط التعليق
طبعا السبب الناس اللي ما تخاف ربها وتدعي المرض وكل شوية جايبة اجازة مرضية بغير وجه حق وشغلها يتأجل أو ينحط على غيرهم المساكين اللي ما عندهم واسطات ولا يتمارضون
الشر يعم والخير يخص
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نهاية معلم
17/12/2014 في 12:21 م[3] رابط التعليق
بيزداد التسلط بسبب عدم وجود رد فعل لدى المعلمين واخواتهم المعلمات
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ابو باسل
17/12/2014 في 12:23 م[3] رابط التعليق
سوو وكثرو كل الي تسوونه بالمدرسين ينعكس على الطلاب وبالتالي تعليم فاشل لكن وزاره لا تفقه ماتفعله
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معلمه
17/12/2014 في 1:21 م[3] رابط التعليق
الوحدة الصحيه رحت لها تعبانه مره كنت أدوه ويغنى علي من التعب ورفضت وانا عندها دقت وحده تلغى اجازه وقالت لها عيوني لك مو يوم واحد انت تطلبين يومين وثلاثه الله لا يسامحها السالفة كلها واسطات
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معلمه
17/12/2014 في 1:22 م[3] رابط التعليق
الوحدة الصحيه رحت لها تعبانه مره كنت أدوخ ويغمى علي من التعب ورفضت وانا عندها دقت وحده تبغى اجازه وقالت لها عيوني لك مو يوم واحد انت تطلبين يومين وثلاثه الله لا يسامحها السالفة كلها واسطات
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احمد بن دخيل
17/12/2014 في 2:14 م[3] رابط التعليق
ماادري بس مااتوقع انه صحيح
وبعدين وش نائب وزير الصحة للشوون الصحية! !!!
اول مره اسمع بهالمسمى ههههههه
مافي وزارة الصحة هالمسمى الوضيفي
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عبدالهادي المالكي صحفي بالبلاد
17/12/2014 في 2:45 م[3] رابط التعليق
والخطوة الجاية
وزارة التربية والتعليم تمنع دفن المعلم والمعلمة اذا ماتوا حتى اتمام المنهج لعل فيه رمق ﻻتمامه….
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الامير
17/12/2014 في 3:38 م[3] رابط التعليق
حسبي الله ونعم الوكيل جعلكم تفقدون اعز اب
نائكم جعلكم تفقدون امهاتكم واخوانكم اللهم امين يارب العالمين
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قلم خطاط
17/12/2014 في 4:08 م[3] رابط التعليق
شكرا لك ياوزير التربيه قرار صائب وهناك مستشفيات أهلية تبيعها بفلوس 24ساعه استراحه ب100 ريال باقي بس عملية الظبط والربط للمعلم بعدم مغادرة المدرسه خلال وقت الدوام بعضهم ماعنده غير 6 حصص في الأسبوع أو حولها ياليت يصدر قراراً صارم بهذا الموقف وتحديد الدوام من 7.30حتى 2.30 مقارنه بجميع الدوائر في المملكه وجزاء صارم لمن يخالف
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عسكري دوريات امن
17/12/2014 في 4:14 م[3] رابط التعليق
هههه ذوقو ماذقناه من زمان يمرض العسكري لين يطيح ويدخل المستشفى عن طريق الطواري وبعد لزوم تصدقها من مستوصف قوى الامن والا ماتقبل وتسجل غياب مستوصفات الخاص ماتقبل البته منها اذا امرضت تروح لمستوصف قوى الامن اذا هو فاتح او تتنتظر لين يفتح ويعطيك علاج ويسجل لك استراحة اذا تستحق ويقول هات من مرجعك خطاب لكي نسلمك الاستراحه بالمختصر يبونك تغاب وتبدوط لين يفصلونك
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ام الجواهر
17/12/2014 في 4:26 م[3] رابط التعليق
ليتهم يتوقفون عن هذه الترهات مللنا من كثر الحصار حسبنا الله ونعم الوكيل لوما حاجتنا لرواتبنا كان تركنها وزارة غير مأسوف عليهم لا ادري لما هي الوزارة الوحيدة التي تمعن في تعذيبنا بخاصة المعلمات نعاني البعد وكلفة السواقين وجلد المديرة وقتل الوزارة
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معلم مضطهد
17/12/2014 في 4:59 م[3] رابط التعليق
حقيقةً ما يحصل في التعليم اليوم هو حملة تعسفية تستهدف المعلم كمهنة و رسالة و مكانة.
إذلال و إمتهان و حرمان من حقوقه الإنسانيّة.
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اذا اردت ان تهدم امه اهدم تعليمها عن طريق معلميها ومناهجها
17/12/2014 في 5:26 م[3] رابط التعليق
اذا اردت ان تهدم امه اهدم تعليمها عن طريق معلميها ومناهجها
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اذا اردت ان تهدم امه اهدم تعليمها عن طريق معلميها ومناهجها
17/12/2014 في 5:27 م[3] رابط التعليق
ج البحث عن: [ حسبي الله على خالد الفيصل فرحنا به يوم تعين والحين الله يشيله كلها عقوبات من يوم استلم طيب حط نفسك في الميدان وعش المعاناة ليه انت ضد المعلم اذا تبغى تطور الصرح التعليمي ابدأ بكسب القلوب والحوافز ووضع انظمة تناسب الميدان فاﻻخير محنا عمارة واﻻ بناية تبنيها وتهدمها اذا انضغط المعلمين اكثر ماراح يعجبك الوضع والتغيير حبة حبة مو ناخذ شي مايصلح لنا ونطبقه في مجتمعنا مو كفاية الدوام الى 2 ونص ماكن عندنا بيوت واسر مسؤلين عنها مجتمعنا غير افهم غير وله انظمه وشروط تتناسب معه بتطور وتعدل شيل البطانه الفاسدة اللي عندك بعدين شوف وضع الميدان ايش يناسبه وسوه اما التخبط ذا ماينفع اعوذ بالله من مدعي المثاليه بس ]
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الله على كل ظالم
17/12/2014 في 5:48 م[3] رابط التعليق
حسبي الله على كل من تسبب بهذا القرار وضيق على المسلمين..فيه ناس انظلمت بهالقرار ومنهم انا حامل بالشهر الاخير وتمرمطت مابين مراجعة حمل وتحاليل في المركز واروح في نفس الوقت الوحدة علشان اخذ اجازة..مالهم الا داء الرسول صلى الله عليه وسلم من شق على امتي اللهم فاشقق عليه..آمييييين
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UmHamood
29/12/2014 في 2:19 م[3] رابط التعليق
الله يكون في عونا وعونكم
وش نقول اجل احنا المستعبدين في وزارة الصحة
البدلات تنصرف لعلية القوم فقط
اجازاتنا الي هي حقنا ننذل عشان نأخذها
نقص فضيع وضغط عمل افضع
دوام طويل +شفتات وبدون بدل شفت
تعسف من الادارة واي شغلة مالقوا احد يسويها الزموا التمريض بها
الاجازات المرضية نفضل نروح الدوام زحف على ان نروح نطرها من الدكاترة
كنت حامل وعندي طلق مبكر وبالحرف تقولي الدكتورة(انا في الحالات الي زي دي بدي اسبوع سكليف بس عشان انتي ممرضة ومش ناقصين قرف من وزارتكو اخري معاكي ٣ ايام لو كنتي مدرسة كنت اديتك اسبوع)
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غيورة
17/12/2014 في 5:51 م[3] رابط التعليق
انا لله وانا اليه راجعون محتارين وش يسوون في ذا المعلم والمعلمة سنوات الخدمة مجحودة والرواتب ربعها مسروقة وقاعدين ندفع من جيوبنا على مناسباتهم واحتفالاتهم وش ذا الوزير هذا وزير تربية وتعليم ولا وزير داخلية على باله المعلمين والمعلمات خوارج يجب مكافحتهم وشن الحروب ضدهم صرنا حكية ومسخرة في لسان الشعوب هذه أخرتها يا وزارة التربية الله يهديكم بس ويحنن قلوبكم علينا وتعطونا حقوقنا الي عليكم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هاتوا حقوقنا حسبنا الله عليكم ولكم وجه تتآمرون علينا
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hawi
17/12/2014 في 6:21 م[3] رابط التعليق
بسم الله الرحمن الرحيم
انا مع قرار وزارة التربيه والتعلم لان اكثر ناس مرفين هم المعلمين والمعلمات اجازات بلهبل ورواتبهم اكثر رواتب ومع ذلك اجازاتهم المرضيه كلها تزوير الجد والله ان الامير خالد الفيصل وزير التربيه كفو في هذا القرار مالكم الا كذا واكثر تدريسكم فاشل والدليل ابناء الامه وبناتها صار فيهم الانحلال الخلقي بسبتكم يا معلمين ومعلمات هالجيل
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معلمه
17/12/2014 في 7:05 م[3] رابط التعليق
لا بالفعل بدل مايشددون في قراراتهم خليهم يشوفون الايجابيات اللي عندنا قتلو الابداع ماغير تهديد في تهديد في قرارات ماادري هل الهدف ترغيب ام ترهيب
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معلمة مظلومة
17/12/2014 في 7:05 م[3] رابط التعليق
احس قرارتهم تعسفيه عشان نستغيل او نتقاعد مبكر طيب اول رجعونا حقوقنا كل القرارت ضد المعلمه حسسونا اننا مجرمين ومقصرين قتلوا فينا حب العمل مافي وزاره تكره منسوبيها زي وزارة التربيه والتعليم حيجي يووم وتتمنوا معلمات سعوديات لانه الاجيال الجديده شايفين اننا مكروفين ومظلومين فصار الكل عازف عن مهنه التعليم … حسبي الله ونعم الوكيل وبس
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ميمو
17/12/2014 في 7:12 م[3] رابط التعليق
حسبنا الله ونعم الوكيل لو واحد من المسؤلين يجي يجرب يوم واحد بس الدوام ومعاناتنا مع الطالبات كان قلصوا الحصص الدراسية لكن اللي يده بالماء مو مثل اللي يده بالنار علی اني ما اخذ ابدا اجازات لكن احسهم بتعاميمهم يكرهون الواحد في العطاء والاخلاص والامانه ويجبرونه علی التهاون والتقصير اكثر واكثر اذا الوزارة ماراعت معاناة المعلمين وقامت باعمال جذب للتدريس يقومون بتنفير الجميع من هذه المهنة الراقية
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لولو
17/12/2014 في 7:41 م[3] رابط التعليق
منال قولي خير أو اسكتي
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نونو
17/12/2014 في 7:50 م[3] رابط التعليق
اجازات اضطراريه وقلصوها ل5 ايام وحقوقنا في بند105 ماحسبو سنوات خدمتنا فيها حتى نطلب تقاعد مبكر وخليها لهم يرعون فيها اصلا من يوم حطو شعارها زي شعار المراعي والعلم يتردى وكل يوم يطلعون باستفزاز جديد ، اصبحت اشك في ان المسؤول كان احد المعذبين في سجون ابوغريب
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أم يزيد
17/12/2014 في 8:00 م[3] رابط التعليق
الحمد لله الذي متعني بالتقاعد المبكر قبل هذي المهازل والاستفزازات
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ام عبدالرحمن
17/12/2014 في 9:10 م[3] رابط التعليق
حسبي الله عليهم مافي الاظلم وقرارات ضد المعلم والمعلمة مدري متى يصير قرار من صالحنا
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أحمد الزهراني
17/12/2014 في 10:12 م[3] رابط التعليق
اسمحي لي يامنال وأم محمد أنتم مالكم ومال المعلمين أنتن على قول الشاعر
مال النساء وللخطابة
ولهن منا أن ينمن على جنابة
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معلم والحمد لله
17/12/2014 في 10:35 م[3] رابط التعليق
بعد كم سنة بتتعاقدون مع معلمين اجانب لانه بيصير عندنا عجز وعزوف عن التدريس والحمد لله على كل حال
واللي يحسدون المعلم ويشوفونه مرتاح ويستحق الضغط هذا كله أقول لهم المعلم يتحمل أولادكم ٧ ساعات من الحضور للانصراف ويرعاهم واغلب أولياء الامور مايقضون نصف هذه المدة مع أولادهم ومع هذا يتذمرون من المعلمين
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متعلعل قصدي معلم
17/12/2014 في 10:47 م[3] رابط التعليق
اقول يستاهلون المعلمين اكثر من كذا
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mmmmm
17/12/2014 في 10:56 م[3] رابط التعليق
حسبنا الله ونعم الوكيل ناس متسدحه ع المكاتب وتتفلسف ع الضعوف لكن الله فيه،،،
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معلمه مقهوره
17/12/2014 في 11:18 م[3] رابط التعليق
حسبي الله عليهم ،،، وعلى كل من ورى هذي التعاميم ،،، هلكونا الله يهلكهم ،،،
ان شاء الله يأخذ ربي حقنا من هالمسؤلين اللي ما همهم الا كيف يلقون ورى المعلم اوالمعلمه الضعيف فلوس ،،، جعلها ببطونكم حرام ،،، الله يجعلكم تدورون العافيه ما تلقونها ،،، اوكرر حسبي الله عليكم ي اكبر حراميه ،،
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س.م.هـ
18/12/2014 في 12:42 ص[3] رابط التعليق
المعلم عنده اجازه شهرين ونصف سنويا هذا غير اجازات الاعياد ونصف الترم واليوم الوطني وفوق هذا ٥ ايام اضطرارية اما باقي موظفين القطاع الحكومي والخاص لديهم شهر واحد فقط بالسنه .. ماتشبعون؟!
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طالب
18/12/2014 في 1:22 ص[3] رابط التعليق
والله اللي يقول شوفو اجازات المعلمين ليش الحسد ذا الله يشفيكم والله ب الكرف الي ينكرفه المعلم يستاهل الاجازات ذي. بعدين المعلمين والمعلمات كفار ولا ايش ؟ المعلم م يمرض ؟ ايش هو حيوان لا تقدير ولا شيء ، حسبي الله ونعم الوكيل ،
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الاستاذه نوف الابتدائيه 24 بالسعوديه
18/12/2014 في 2:05 ص[3] رابط التعليق
سلامات ليه حنا ما احنا بشر !!طيب لو انمرضوا عيالنا!!
تبغون الاهداف التعليميه تتحقق اولا انا في مدرسه مستاجره خرابه والله !!
ثانيا الكهرب والمكيفات منتهيه!!
ثالثا الوسائل التعليميه منعدمه الا من رواتبنا !!
اتقوا الله في صبر المعلمين على الوزاره!!!
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عسكري جندي
18/12/2014 في 9:01 ص[3] رابط التعليق
حسبي عليك نايم بالخفاره وتفرغ للمعلمين والمعلمات تراهم يدرسون أولادك بكره لما يصير ولدك والا بنتك معلم وتشوفهم ينظلمون بتعرف حق المعلم ___ كاد المعلم ان يكون رسولا لاكن بشر ماهمهم غير قيل وقال
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عبير هزاع
21/02/2017 في 11:36 م[3] رابط التعليق
تعميم مجحف ومتاكده انه مكذوب انا طبيبه في الرعايه الصحيه
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