قراء صحيفة التعليم الإلكترونية يسرنا في إدارة صحيفة التعليم الإلكترونية أن نعلن لكم عن أعضاء هيئة التحرير والهرم الإداري بصحيفة التعليم الإلكترونية كما يسرنا أن نتلقى أي استفسار أو تواصل مع أحد أعضاء هيئة التحرير وذلك عن طريق كتابة تعليق على الصفحة الخاصة بأعضاء التحرير بحيث يشار في عنوان التعليق إلى المراد مراسلته لكي يتمكن من الرد عليكم في اسرع وقت بإذن الله.
كما تم تعيين مجلس إدارة صحيفة التعليم وهم كلاً من
ناصر عبدالرحمن الحسين
معيض رداد رده النفيعي
سامي محمدعلي الحارثي
إلياس القاسم
فايز التمامي
عبدالله سالم ذيبان
هذا وعليه فإن أعضاء هيئة التحرير ستكون كالتالي :
يمكنكم الدخول من خلال الرابط التالي
الإدارة العليا
رئيس التحرير المشرف العام المدير التنفيذي
سامي بن محمدعلي بن رجاء الحارثي معيض رداد رده النفيعي ناصر عبدالرحمن الحسين
رؤساء الأقسام
رئيس القسم الرياضي
عبدالله بن سالم بن ذيبان الحارثي
المحررين والصحفيين بمختلف المناطق
إلياس القاسم – المنطقة الشرقية
محمد الدوسري – المنطقة الشرقية
حسن المرير – الرياض
فايز التمامي – تبوك (نائب رئيس التحرير)
علي محمد علي الحربي – جدة (مصور)
عطية الكحيلي – محرر صحفي المنطقة الغربية
محمد جارالله عامر الحارثي – الرياض (مصور)
تنبيه :
بإمكانك مراسلة من تريد كم أعضاء هيئة التحرير بصحيفة التعليم الإلكترونية من خلال التعليق على هذه الصفحة وسيتم الرد عليك بإذن الله في هذه الصفحة
التعليقات 8
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محمد بن قاسم المالكي
15/03/2015 في 2:50 م[3] رابط التعليق
لدي مقال يتناول التجربة التعليمية الفنلندية الرائدة والتي حازت المركز الأول عام 2012 , المقال يتناول أبرز المشاهدات بعد زيارتي لها الأسبوع الماضي .
لم أنشر المقال إلى الآن وأتمنى بل أرجو أن يتشرف بالظهور في صحيفتكم هذا اليوم , حيث أرغب أن يكون المقال في جهة مختصة تحمل اسم التعليم .
ودمتم .
بانتظار ردكم .
الكاتب :
محمد بن قاسم المالكي.
مشرف تربوي بمدارس الهيئة الملكية بالجبيل
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صحيفة التعليم
16/03/2015 في 12:04 ص[3] رابط التعليق
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تشرفنا بتلقي الإيميل وقد تم نشره
سعداء بنثر أحرف إبداعاتكم عبر صحيفتكم
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مفرح
28/03/2016 في 11:37 ص[3] رابط التعليق
كيف التواصل معكم لارسال مقال
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معيض الربيعي
29/03/2016 في 11:30 م[3] رابط التعليق
بامكان ارساله عن من ايقونة ارسل خبر في اعلى الصحيفة
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مفرح
31/03/2016 في 10:47 ص[3] رابط التعليق
ارسلت المقال حوالي مرتين ومافي شيء
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صبا
09/11/2015 في 11:03 م[3] رابط التعليق
متى تم اصدار الصحيفه ؟
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معيض الربيعي
10/11/2015 في 5:05 م[3] رابط التعليق
تم اصدارها في 14-jan-2009
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سمر ركن
18/05/2017 في 11:18 ص[3] رابط التعليق
أسعدتم صباحاً
استفسر فضلا
هل هذه الصحيفة تمثل جميع مناطق المملكة وأين مقرها ؟
وهل هناك مجال للانضمام لها ضمن فريق العمل ؟
وماذا عن طبيعة العمل هل هو تطوعي ام بمقابل !!
وهل لمنسوبات التعليم فرصه للعمل معكم خاصة من لهم خبرة في العمل بصحف الكترونية ؟!!
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