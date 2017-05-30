انتشر في الآونة الأخيرة استخدام الواح الألمنيوم (الكلادينج) في بناء واجهات المباني وقد تم التوسع في استخدامها وبشكل مفرط رغم المخاطر التي سوف تترتب على ذلك . في الامارات تسببت هذه المادة في سرعة احتراق العديد من الأبراج التجارية والسكنية ! وهناك العديد من الدول بدأت تتشدد في استخدامها بل البعض منها أوقف استخدامها نهائيا . في البداية كان استخدام هذه المادة حصرا على المكاتب الادارية ولاغراض الدعاية والاعلان فقط ولكن مع التوسع في استخدامها امتدت كي تشمل المباني السكنية والابراج التجارية والفنادق وحتى المباني التعليمية (المدارس) مما ينذر بوقوع كوارث انسانية في المستقبل القريب ان لم يتم تدارك الأمر . وقد ترتب على ذلك انشاء العديد من المصانع لانتاج هذه المادة الخطيرة . بل أن الكثير من المباني تم عمل الواجهات لها من الالواح غير المطابقة للمواصفات والمقاييس الموضوعة , وهذه بحد ذاتها تشكل قنابل موقوتة قد تنفجر في أي لحظة مخلفة وراءها الكثير من المآسي . الدفاع المدني يحاول تدارك الأمر وتم شكيل لجان ووضع شروط صارمة ولكن الموضوع يكاد ان يكون قد خرج عن السيطرة ! في المدينة المنورة مثلا هناك العديد من المدارس وبعضها تدرج في خانة المشاريع المتعثرة تم ترسيتها على مقاولين جدد , والغريب في الأمر ان يتم عمل الواجهات لها من مادة الكلادينج , طبعا تجد المقاول في سباق مع الزمن ويريد ان ينهي المشروع في الوقت المحدد وفي أقل تكلفة ممكنة ! أما أرواح المئات من الطلاب الذين يمكن ان يسقطوا ضحية ذلك فالمسألة فيها نظر ؟! مدير ادارة المباني في ادارة التعليم في منطقة تبوك المهندس / طارق العنزي وهو رجل مشهود له بالكفاءة والمهنية من خلال الخبرة التي اكتسبها من قيامه بالاشراف على العديد من المشاريع التعليمية وايضا استلامها يقول : (اذا لم يكن المنتج مقاوم للحريق ومعتمد من هيئة المواصفات والمقاييس فهي تشكل منظر جمالي ولكن ينتظر حدوث كارثة ! اما اذا كان مقاوم للحرائق ومعتمد من الهيئة فأرى أنه جيد ولكن يلزمه متابعة ورقابة عالية مع مرور السنوات بعد التنفيذ) , كلام المهندس طارق لم ينتهي بعد فهو نتاج اطلاع واسع وخبرة في الميدان فهو يكمل كلامه قائلا : ( علما بأن هذه الاجراءات المتبعة ذات المعيار الرقابي العالي وحسب اعتقاده لا تمتلكها أي جهة حكومية وحتى خلال السنوات القليلة القادمة ) ؟!! الحقيقة هذا كلام خطير جدا خاصة اذا ما علمنا بأن تركيب الألواح لا يعدو عن كونه قص ولصق ! يعني سقوط أي لوح على أي طالب يعني مصرعه على الفور . ومن هنا نناشد معالي وزير التعليم في سرعة الايعاز الى ادارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة باستبدال مادة الكلادينج سريعا بأي مادة أخرى آمنة حفاظا على سلامة الطلاب والعاملين في المدارس .
المقالات > المقالات > مقالات الكتاب > نناشد وزير التعليم بمنع مخاطر استخدام الكلادينج في واجهات المباني المدرسية
فوزي بن محمد الأحمدي
نناشد وزير التعليم بمنع مخاطر استخدام الكلادينج في واجهات المباني المدرسية
فوزي بن محمد الأحمدي
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التعليقات 8
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هـ
30/05/2017 في 7:05 م[3] رابط التعليق
دائما كتاباتك في الصميم
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سالم محمد
30/05/2017 في 7:09 م[3] رابط التعليق
أحيي الكاتب على هذه المقالة الهامة والتي تناقش موضوعا جديرا بالاهتمام من قبل المسئولين فليس هناك ما هو أهم من سلامة أبنائنا الطلاب
شكرا أستاذ فوزي
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ميزان
31/05/2017 في 5:28 ص[3] رابط التعليق
لماذ لا تناشد وزير التعليم الضرب على يد المفسدين بتعليم تبوك بدل المجاملات ومدحك لشخص حاصل على 3 انذارات ويعتبر العضو الثالث في مافيا فساد تعليم تبوك.
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حسن الذهبي
31/05/2017 في 11:18 ص[3] رابط التعليق
والله يافوزي انك ظلمة حظك ومقالك هذا ماهو الا طلب شهره لك وللشيخ طارق وكلنا يعلم من هو طارق فاشادتك به اما عن جهل بشخصك او مصلحه عنده .. . ثانيا ليت ينتبهو للملايين اللتي تصرف بغير وجه حق وتردي في المعيار الرقابي على المشاريع والتراميم حيث لايخفى على الجميع وجود مشاريع ايله لللسقوط بعد سنتين اثنين فقط منذو استلامها والمشاريع المتعثره منذووو عشر سنين واكثر وكان السنه يوم بالنسبه لهم والمحاباه في التامين المباشر لاخاي واباي ومن له حق علاي …. وياقلب لاتحزن
واعان الله الدوله على ذلك
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فوزي الاحمدي
01/06/2017 في 2:16 ص[3] رابط التعليق
انا هنا ايها الاخوة الاعزاء اناقش قضية تتعلق بالأمن والسلامة ، ولست حكما على الناس
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حسن ال حسيني
01/06/2017 في 2:33 ص[3] رابط التعليق
اخي ميزان انما الشخص الثاني وليس الثالث … هداك الله
هنهنننههن …. خل الدرعا ترعى سايبه
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مشلاع
01/06/2017 في 3:41 ص[3] رابط التعليق
ما هذه الهرطقة يااستاذ فوزي ان الشمس لا تحجب وكل موظف بتعليم تبوك يعلم من هو طارق فلا تمدح اللص فتكون شريكا له فاالعمليات الوهمية على قدم وساق والمشاريع المتعثرة والرشاوي فاين انت عن هذا . فاالمحاباه لن تصنع منك نجما فلا تمدح الخونه وتكسب اثما .
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محمد عبدالرحمن
02/06/2017 في 6:22 ص[3] رابط التعليق
هل تعلم أخ فوزي أن تعليم تبوك حاصل على على الترتيب الأول على مستوى منطقة تبوك من بين الإدارة الأكثر فسادا ؟
هل تعلم أن ميزانية التعليم لصيانة وتأهيل وترميم المدارس لعامي 36-37 تقريبا 100 مليون ريال والمسئول عن صرف هذه الميزانية هي إدارة شئون المباني هل انعكسة هذه الميزانية الضخمة على مدارس المنطقة لا لسبب بسيط أن هذه الكعكة الضخمة تم تقاسمها بين الفاسدين ولن يتم ذلك إلا عن طريق مدير شئون المباني ؟
هل تعلم عن العمليات الوهمية لصيانة وتأهيل المدارس وهل تعلم عن المشاريع المتعثرة بمنطقة تبوك وهل تعلم عن الاختلاس والتزوير وهل تعلم عن ملفات المشاريع وعمليات التأهيل والترميم التي تم أحفائها لطمس التلاعب والتجاوزات في هذه المشاريع ؟
الفساد في تعليم تبوك أصبح حديث المجالس حتى أصبح الانتساب لتعليم تبوك سبه وأصبح كل منتسب لهذا القطاع متهم …
وبعد كل ذلك تخرج لتمجد قاتل الله المصالح .. التي تجعل الإنسان يبيع كل شئ
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