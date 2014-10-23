يوم من الأيام ,النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم كان يحدث أصحابه فقال لهم : ( كَيْفَ أَنْعَمُ وَصَاحِبُ الْقَرْنِ قَدِ الْتَقَمَ الْقَرْنَ ) صاحب القرن : أي الملك الموكل بالنفخ في الصور , أي جاهز فثقل على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث وبدأو يتسائلون أنفسهم ماذا نفعل ؟ وكيف نفرح , ونستمتع المتعة الكاملة في هذه الدنيا ونافخ الصور مستعد للنفخ بالصور في أي وقت , فقال لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام يعلمهم ماذا يفعلون وماذا يصنعون : (قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل ), الله جل وعلا هو الحسيب هو الكافي , يكفيك عن الدنيا بما فيها , من توكل على الله كفاه , قال سبحانه وتعالى :(وكفا بالله حسيبا) , يكفيك لو تخلى الناس كلهم عنك , لو خذلك كل البشر , الأقربون لو تنكرو لك , لو كل الوسائل والأسباب التي تعينك قد نفدت , حسبك من ؟ الحسيب جل جلاله من يريدون غيره إذا كفاهم لا يحتاجون سواه سبحانه, ومعنى الحسيب المحاسب سيجازيهم كلن على عمله فهل أنت مستعد ؟ فالحسيب يراقبك , الحسيب يحصي أعمالك , الحسيب سيعرضها عليك ,وسيجازيك بها , وكفى بنا حاسبين..
تخيل يا عبد الله ما أنت صانع في ذلك اليوم ؟
حاسبوا انفسكم قبل أن تحاسبوا..
حسبك الله وكفا بالله حسيبا , وكفا بالله وكيلا..
بقلم / ندى النزهه
التعليقات 1
فاطمة الشمراني
20/05/2017 في 8:37 ص[3] رابط التعليق
حسبي الله ونعم الوكيل
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