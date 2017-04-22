من المشكلات الواقعة هي عدم الاتزان في طلب العلم وعدم وجود منهجية واضحة .. فتجِدهُ يقرأ الكتب الفقهية الموسّعة و المطولات ويحفظ أقوال دون فهمها و يتنقّل هنا وهناك دون اكتساب أي فائدة تُذكر .. وربما يفهم أقوال النبي والعلماء على غير وجهها الصحيح .. وينزّلها في مكانها الخاطئ .. وايضاً تراه في كتاب ثم تجده يغلقه بعد فترة قصيرة ويذهب لكتاب آخر .. فيفهم الكلام بشكل خاطئ .. وربما بعد فترة تجده ترك هذه الأمور وذهب لأمر آخر .. لأن الذي يدخل في أمر سريعاً على سيخرج منه سريعا .. وربما ينتكس على وجهه فتجده ملحداً .. أو شكّاكاً و العياذ بالله .. لأنه دخل في أمر على غير بصيرة و هدى .. بل عليه أن يقرأ المختصرات في مذهب واحد.. يحفظها .. يفهمها على علماء ربّانيين .. ثم ينتقل درجة درجه .. حتى يتمكن ويُتقن المسائل .. أم الذي هو يحفظ ثم يتنقل هنا وهناك فهو “صاحب أقوال” فقط .. يحفظ مقولات دون فهمها .. والبسيط إذا رآه يراه يظنه عالماً “ما شاء الله حافظ المذاهب كلها” .. بينما هو لا يعرف ربما أسم العالم الذي يحفظ قوله
وهذا لعدم وجود منهجيه واضحة صحيحة و عدم التعلم عند أيدي العلماء
التعليقات 1
ريم
23/04/2017 في 7:42 ص[3] رابط التعليق
كلام نفيس
الله يحفظك حبيبنا الغالي
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