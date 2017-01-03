لقد تغير دور المعلم خلال الحقبات التاريخية التي تعاقبت عليه من تقديم و شرح الكتاب المدرسي و تحضير الدروس و استخدام الوسائل و وضع الاختبارات ، و أصبح دوره يرتكز على التخطيط للعملية التعليمية و تصميمها و معرفة أجزائها فهو في هذا المجال أصبح المخطط و الموجه و المرشد و المدير و المقيم للعملية التعليمية ، ناهيك عن إتاحة الفرصة للطالب للمشاركة بحرية اكبر مع إكسابه مهارات أكثر مما انعكس على قدرة الطالب على الاتصال و تفجير طاقاته و قدراته ، و بناء شخصيته و اطلاعه على احدث ما توصل له العلم في شتى المجالات ، و هذا يتطلب من المعلم أن يكون على معرفة بالبيئة التعليمية و خصائص المتعلمين و مهاراتهم و قدراتهم واختيار الطرق التدريسية المناسبة ، ووضع الأهداف التعليمية المناسبة ومراعاة الفروق الفردية ،لأن طرق وأساليب التدريس تعتبر من أهم مكونات المنهج الأساسية ، ذلك أن الأهداف التعليمية ، والمحتوى الذي يختاره المختصون في المناهج ، لا يمكن تقويمهما إلا بواسطة المعلم والأساليب التي يتبعها في تدريسه . لذلك يمكن اعتبار التدريس بمثابة همزة الوصل بين الطالب ، ومكونات المنهج والأسلوب بهذا الشكل يتضمن المواقف التعليمية المتنوعة التي تتم داخل غرفة الصف والتي ينظمها المعلم ، والطريقة التي يتبعها ، بحيث يجعل هذه المواقف فعالة ومثمرة في ذات الوقت ، كما على المعلم أن يجعل درسه مرغوبا فيه لدى الطلاب خلال طريقة التدريس التي يتبعها ، ومن خلال استثارة فاعلية التلاميذ ونشاطهم . ومن الأهمية بمكان أن نؤكد على أن المعلم هو الأساس . فليست الطريقة هي الأساس ، وإنما هي أسلوب يتبعه المعلم لتوصيل معلوماته وما يصاحبها إلى التلاميذ ، واستخدام تقنيات التعليم لا يعني إلغاء دور المعلم بل يصبح دوره أكثر أهمية وأكثر صعوبة ، فهو شخص مبدع ذو كفاءة عالية يدير العملية التعليمية باقتدار ويعمل على تحقيق طموحات التقدم والتقنية .
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المعلم يدير العملية التعليمية باقتدار
الأستاذة جميلة الرقابي مدرسة ٥٨ الابتدائية بتعليم تبوك255 1
المقالات > المقالات > مقالات الكتاب > المعلم يدير العملية التعليمية باقتدار
الأستاذة جميلة الرقابي مدرسة ٥٨ الابتدائية بتعليم تبوك
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التعليقات 1
أبو سعود الزهراني
11/01/2017 في 12:32 ص[3] رابط التعليق
مقال واقعي ولكن كما أن المعلم هو الأساس في توصيل المعلومات فكذلك ولي أمر المتعلم وأسرته هم المسؤولين عن تعزيز تلك المعلومات التي تلقاها عند المعلم بكل الاساليب الحديثة التي أقتدر عليها المعلم وحده.. (فاليد الواحدة لاتصفق)
فلابد أن تكون البيئة المدرسية والمنزلية ذو “طقس واحد”.
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