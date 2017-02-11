إن لوسائل الإعلام تأثيراً ربما يكون المثير الأقوى من بين جميع المثيرات التي يتعرض لها الفرد، سواء كان تأثيراً مباشراً أو غير مباشر، من خلال تأثيرها في تغيير المواقف والاتجاهات والقيم، فكثيراً ما يقبل الناس ويتعاملون بلامبالاة، مع سلوك كانوا يرفضونه بل كان يثير اشمئزازهم، وكثيراً ما تخلى الناس عن قيم كانت راسخة لديهم، واستبدلوا بها قيماً دخيلة.
إن هذا التأثير يضع مؤسسات المجتمع من أسر ومدارس أمام تحد صعب وكبير من أجل مواجهة الأفكار التي تتعارض مع تعاليم الدين الاسلامي الحنيف، وكذلك تتعارض مع تقاليد وعادات المجتمع، فعلى هذه المؤسسات أن تسعى لمواجهة مثل هذا الأفكار والاعتقادات وبشكل علمي يحقق الفائدة والمنفعة لجميع فئات المجتمع.
إن وسائل الإعلام بجانب دورها التأثيري تؤدي عدداً من الوظائف التي تشكل شخصية الفرد وهوية المجتمع, حيث أثبتت العديد من الدراسات الإعلامية قدرة هذه الوسائل في تغيير وتعديل كثير من اتجاهات وسلوكيات المجتمع, وأصبح الإعلام أداة رئيسيه ووسيلة مهمة للتأثير الثقافي والفكري وحلت هذه الوسائل محل الغزو الفكري.
ومما لا يخفى أن من” أهم الوسائل الإعلامية تأثيرا هو التلفزيون, فالإنسان يكتسب ما يقارب 98٪ من معلوماته ومعارفه عن طريق حاستي السمع والبصر, حيث دلت الاختبارات السمعية البصرية على أن استيعاب الفرد للمعلومات يزداد بنسبة 35٪ عند استخدام الصوت والصورة معاً, وان نسبة احتفاظ الذاكرة بهذه المعلومة تصل الى 55٪”.
ومما يدل على مدى تأثير الإعلام على البشر ما أثبته” الطبيب الفرنسي هنري دوبان المدير السابق لهيئة بحوث الغذاء والطعام الأفريقية في دراسته عن العوامل المؤثرة في أنماط التغذية، بين أن الإعلان يؤدي دوراً كبيراً بهذا الشأن، وذكر أنه في أثناء زيارته لساحل العاج رأى السيدات يسقين أبناءهن القهوة وهم في سن مبكرة لا تتجاوز أعمار الرضع العشرين شهراً، وبسؤاله السيدات عن ذلك استغربن السؤال واستهجن جهله وردت إحداهن عليه: ألا تشاهد وتسمع وتقرأ وسائل الإعلام التي تعرض أن البن ماركة…. يجعل الرجال أكثر قوة، والنساء أكثر مرحاً، والأطفال أكثر ذكاءً, وفيما بعد تبين أن شركة الأطعمة المنتجة للبن أنفقت عام1979م ، 125مليون دولار على هذا الإعلان وحده ”
فهذا يدل على مدى تأثير الإعلام على مشاهديه, وكيفية تغييره للمفاهيم الثابتة لدى الناس من بالغين وأطفال, فنجد في هذا المثال كيف أثر إعلان القهوة على تفكير عقول الأمهات وإقناعهن بأن القهوة تجعل الأطفال أكثر قوة ونشاطاً وجعلهن يعطين أبنائهن القهوة وهم رضع، ونحن نعلم خطر المنبهات من قهوه وغيرها على الأطفال وخاصة الرضع منهم.
ولعل من أهم ما يؤثر على الجماهير وتسعى إليه وسائل الإعلام ما يعرف بالإثارة على اختلاف ألوانها وأنواعها، لما لها من أثر في إشباع غرائز الانسان وخاصة الجانب العاطفي لدى الناشئة، وذلك قد يدفع الناشئة إلى القيام بأعمال تنافي القيم الإسلامية والإنسانية.
ومن أهم ما يؤثر في الجماهير ويجذبهم إلى مشاهدة وسائل الإعلام المختلفة التركيز على من يسمونهم بالنجوم والمشاهير مثل نجوم الرياضة والفن وغيرهم، لأنهم يحظون باهتمام ومتابعة فئة الشباب والفتيات الذين يسعون للحصول على كل معلومة حول نجمهم المفضل ومتابعة أخباره وكل ما يتعلق بحياته الخاصة، واهتمام وسائل الإعلام بذلك يجعلها تحصل على نسب مشاهدة عالية، مما يساعد بعد ذلك في جذب الإعلانات والدعاية لها، وبالتالي يوفر لها دخلاً مادياً مهماً تحرص على الابقاء عليه والاهتمام بتوفره.
كما تسعى بعض وسائل الإعلام إلى القيام بدور المثير لانتباه المشاهد وإدراكه لما بها من معارف ومعلومات ، قد يتعلم منها شيئاً، أو أنه قد يغير من اتجاهاته، أو يتبنى اتجاهاً جديداً وذلك بتعديل سلوكياته القديمة . لذا على الأسرة دور كبير ومهم في متابعة ما يشاهده أبنائها من برامج ومسلسلات تعرض في وسائل الإعلام ، وخاصة فيما يسمى القدوة واختيار ما يناسبهم ويكون حافز لهم في تقوية الجانب الديني لديهم والتفوق الدراسي .
جديد الأخبار
جديد المقالات
الرياضيات والتقنية
الإعلام والتربية
المعلم
( دمج ) أم ( دبج ) التقنية بالتعليم
الإعلام والتربية
إن لوسائل الإعلام تأثيراً ربما يكون المثير الأقوى من بين جميع المثيرات التي يتعرض لها الفرد، سواء كان تأثيراً مباشراً أو غير مباشر، من خلال تأثيرها في تغيير المواقف والاتجاهات والقيم، فكثيراً ما يقبل الناس ويتعاملون بلامبالاة، مع سلوك كانوا يرفضونه بل كان يثير اشمئزازهم، وكثيراً ما تخلى الناس عن قيم كانت راسخة لديهم، واستبدلوا بها قيماً دخيلة.
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://www.m3llm.net/?articles=%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9
التعليقات 4
إنتقل إلى نموذج التعليقات ↓
حصه اليزيدي
12/02/2017 في 12:35 ص[3] رابط التعليق
مقال يحكي عصرنا الحالي أثر الاعلام في حياتنا
سلمت يداك 👌🏻
(0)
(0)
أم معاذ
12/02/2017 في 12:59 ص[3] رابط التعليق
جزاك الله خيرا
(0)
(0)
أم ريان
12/02/2017 في 1:09 ص[3] رابط التعليق
كلام في الصميم الإعلام يلعب دور كبير في حياتنا ……مع ذلك لا ننكر دوره الإيجابي
(0)
(0)
أم ريان
12/02/2017 في 1:15 ص[3] رابط التعليق
سلمت يداك
(0)
(0)