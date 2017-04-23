الوقاية خير من العلاج وهذا يجسد الدور الذي يجب أن تقوم به ادارة الأمن والسلامة في الادارات التعليمية والمدارس . الحقيقة ان الأمن والسلامة ليس مجرد توعية واعلام وصور وندوات وملتقيات ! الامن والسلامة استثمار في المستقبل من اجل الحفاظ على الانسان والمال والبناء . مما لا شك فيه أن الأموال المخصصة للامن والسلامة لا تكفي لتمويل حملات الارشاد والتوعية فما بالك بدرء المخاطر في الميدان ؟! بدءا من حارس المدرسة الى رجال الأمن والسلامة والتي تتلخص وظيفتهم في حماية المدرسة او الادارة (الممتلكات) والعنصر البشري من السرقة أو التجاوزات او الاعتداءات من قبل الأفراد او الكوارث الطبيعية . من السهولة بمكان ان نقوم بتعريف هؤلاء بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات . ولكن في المقابل ما هي الصلاحيات الممنوحة لهم في مواجهة المخاطر التي قد يتعرضون لها ؟ وهل لديهم نوع ما من الحماية او الحصانة في حال وصلت الامور الى الجهات الامنية او القضائية ؟! خروج طالبة مثلا بدون استئذان من المدرسة هل يملك الحارس مثلا سلطة منع الطالبة أو ايقافها أو حتى اعادتها الى المدرسة مثلا ؟! هذه الصلاحيات الممنوحة له تحتاج الى تنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية وعلى مستوى الوزارة حتى لا يجد حراس الامن انفسهم في ساحات القضاء لوحدهم وما يترتب على ذلك من شيوع ثقافة اللامبالاة ؟! أحيانا تذهب الى العديد من المدارس وتجد فيها الحارس اما غارق في النوم أو تجده قام بتحويل غرفتة الى مضافة او تم تكليفه بمهام خارج المدرسة !! تجربة اخلاء مدرسة ابتدائية في مدرسة تنتهي بمصرع طالبة (عنوان صحفي) ومن ثم تشكيل لجان من التعليم والصحة ومزايدات اعلامية ! من الذي سوف يقوم بعد ذلك باجراء أي تجارب وهمية أو حتى نظرية تحاكي الواقع ويجلب لنفسه المتاعب ؟! اشجار تحترق في مدرسة فيتم منع زراعة الاشجار (الحديقة جزء من العملية التربوية) ! تجد العديد من ابراج الاتصالات قريبة جدا من بعض المدارس مع أن الكثير من الدول وضعت لذلك العديد من الضوابط ! الكثير من المدارس تترك فيها لمبات الاضاءة واحيانا المكيفات دون اطفاء عند الانصراف ؟! في معظم المدارس تترك برادات الماء اثناء اجازة العام الدراسي دون تفريغها من المياه وعند العودة تجد المياه وقد تأكسدت (مياه أسنة) بل والفلاتر والتي يجب ان يتم استبدالها كل ستة اشهر نادرا ما يتم استبدالها الا بجهود فردية من قائدي المدارس ! وعند العودة تجد الطلاب والطالبات يقفون في طوابير على برادات الماء لأطفاء ظمئهم ! في تقرير لمنظمة الصحة العالمية يقول ان ثلثي الامراض مصدرها المياه الملوثة (الفشل الكلوي والتليف الكبدي) . المكيفات في المدارس تظل تعمل حتى تتوقف مع انه من المفترض ان يتم عمل صيانة دورية لها عند مطلع كل صيف وشتاء . الحرائق التي تنشب في المدارس انواع وكذلك طفايات الحريق وكل نوع من الحرائق له ما يناسبه من الطفايات والمتوفر في المدارس هو طفايات الماء (الخراطيم) والمسحوق الجاف (البودرة ) فقط ؟! ومن المفترض ان يكون هناك فحص دوري للطفايات كل ستة اشهر اعتقد ان هذا يفوق امكانيات كل ادارة . في المباني المدرسية الحديثة تجد غرف المعامل والمختبرات والتدبير داخل المبنى , وفي المباني المستأجرة يشترط ان تكون تلك الغرف خارج المبنى في الساحة الخارجية هل هذا معقول مع أن المدارس الحكومية أولى بذلك .
بقلم / فوزي محمد الأحمدي – تبوك
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تربوي
24/04/2017 في 11:26 م[3] رابط التعليق
مقال مفعم بالجهل
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