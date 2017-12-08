في مبادرة تنم عن تقدير التضحيات التي قدمها جنودنا البواسل والذين استشهدوا في سبيل الدفاع عن حياض الوطن قامت ابتدائية الإدريسي بتبوك بتكريم ابن الشهيد عبدالله بن عطيه أحمد الزهراني وذلك بإشراف قائد المدرسة الأستاذ معوض على العطوي وبمشاركة صاحب الفكرة المرشد الطلابي الأستاذ فرحان محمد الرقيقيص وجميع معلمي وطلاب المدرسة ، وأوضح قائد المدرسة أن مبادرة تكريم ابن الشهيد الزهراني جاءت ضمن برنامج ساعة النشاط التي تنفذها المدرسة ، مشيرا إلى أن البرنامج اشتمل على كلمة للمرشد الطلابي والذي أشاد فيها بما يقدمه الأبطال الجنود المتواجدين على الحد الجنوبي ، مؤكدا أن جميع أبناء هذا الوطن الطاهر يقدمون كل ما هو غال ونفيس في سبيل حماية وطننا الغالي ، معبرا عن تقديره لما قدمه الشهيد الزهراني من تضحية في سبيل الدفاع عن بلادنا الطاهرة ، عقب ذلك تحدث قائد المدرسة عن الشرف الكبير الذي ناله الشهيد الزهراني والذي قدم نفسه لحماية حدودنا من الأعداء الحاقدين ، معربا عن حبه وتقديره لابن الشهيد الزهراني والذي يسير على خطى والده في المستقبل بمشيئة الله . وفي نهاية الحفل قدم مدير المدرسة والمرشد الطلابي درعا تذكاريا وهدية جهاز آيباد لابن الشهيد الزهراني بهذه المناسبة .
ابتدائية الإدريسي بتبوك تكرم أحد أبناء شهداء الواجب على الحد الجنوبي
ابتدائية الإدريسي بتبوك تكرم أحد أبناء شهداء الواجب على الحد الجنوبي
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
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التعليقات 1
السامر
08/12/2017 في 11:04 م[3] رابط التعليق
بارك الله فيكم
جهود مباركة
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