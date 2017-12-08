أقامت مدرسة آفاق البديعة الأهلية بالرياض ممثلةً في النشاط الطلابي برنامج دلوني على السوق الذي يهدف لنشر ثقافة العمل الحر بين الطلاب ودمجهم مع المجتمع ليكونوا أكثر فاعلية وإنتاجية وإكسابهم القدرة على إقامة علاقات مهنية وإيجابية مع مجتمعهم المحيط
” دلوني على السوق ” برنامج بآفاق البديعة الأهلية الابتدائية بالرياض
” دلوني على السوق ” برنامج بآفاق البديعة الأهلية الابتدائية بالرياض
صحيفة التعليم الالكترونية : الرياض
وفي ختام البرنامج قدم قائد المدرسة الأستاذ فهد الكلثم شكره وتقديره لأبنائه الطلاب على تفاعلهم ومشاركتهم ولمشرف النشاط بمكتب التعليم بالسويدي : فهد الخنيفر على حضوره ومساندته ولمعلمي المدرسة والقائمين على البرنامج .
وفي ختام البرنامج قدم قائد المدرسة الأستاذ فهد الكلثم شكره وتقديره لأبنائه الطلاب على تفاعلهم ومشاركتهم ولمشرف النشاط بمكتب التعليم بالسويدي : فهد الخنيفر على حضوره ومساندته ولمعلمي المدرسة والقائمين على البرنامج .
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التعليقات 2
علي مسعد
08/12/2017 في 6:42 م[3] رابط التعليق
مشروع مميز ونوعي وفقكم الله
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أبو المقدام
08/12/2017 في 8:54 م[3] رابط التعليق
جهود رائعة من النشاط الطلابي في آفاق البديعة ورائدالنشاط النشيط مجدى فوزي مع قائدالمدرسة أ فهد الكلثم المحب للنشاط وبرامجه مع وكيل المدرسة الداعم والمساند أ على المسعد وفريق عمل رائع من المعلمين الافاضل
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