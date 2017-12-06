رعت مديرة إدارة الموهوبات بتعليم عسير الأستاذة نجلاء الرفيدي ، افتتاح مشروع مدينة ” الليغو” ، بمقر الابتدائية العشرون بخميس مشيط .
وأوضحت معلمة الموهوبات الأستاذة هيا زايد ( منفذة البرنامج )، أن المشروع يستهدف موهوبات المرحلة الابتدائية بالمنطقة في إطار رؤية المملكة 2030 ، مشيرة إلى أن ” الليغو” ، من الأدوات التي تنمي التفكير الإيجابي في بيئة ممتعة ، وتعود الموهوبة على التفكير الثلاثي الأبعاد ، وعلى إتباع التعليمات للوصول إلى حل ، كما يكسب منهجية حل المشاكل والتنظيم والتخطيط قبل البناء ، ويطور القدرة على الابتكار والإبداع ، ويعزز التواصل والتفكير النقدي ، وينمي مهارات الحس الحركية .
واختتم البرنامج بتجول الحاضرات على أركان المشروع مع الاستماع الى شرح مفصل عن محتوياته وأهدافه .
التعليقات 1
محمد الأسمري
07/12/2017 في 8:30 م[3] رابط التعليق
مبادرة رائعة من معلمة عصرية لديها إلمام بمنهجية STEM . واتمنى أن لا تنحصر الفائدة لطالبات ب ٢٠ فقط فبقليل من الدعم للأستاذة الفاضلة هيا زايد نتطلع منها إفادة مدارس المنطقة الابتدائية .
وأن نرى مدينة متكاملة ل LEGO في مكان عام
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