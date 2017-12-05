رعى عميد كلية التربية بجامعة أم القرى الدكتور علي المطرفي صباح يوم أمس الإثنين 16 – 3 – 1439 فعاليات اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة تحت شعار “تحول نحو مجتمع مستدام و مرن للجميع” ، و التي نظمها طلاب قسم التربية الخاصة لمادة التكنولوجيا المساندة لذوي الاحتياجات الخاصة تحت إشراف الدكتور محمد مثري الحويطي .
استعرض خلالها بعض التطبيقات الحديثة المستخدمة في الأجهزة الذكية و أجهزة التكنولوجيا المساندة ، التي تؤهل الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة و تساعدهم على التكيف مع الظروف المحيطة بهم .
و تنوعت المشاركات بالمعرض المعد لهذه الفعاليات وأشتمل على أجزاء عدة ، منها الجزء الخاص بالتطبيقات الإلكترونية للأجهزة الذكية التي تخدم الكثير من الفئات ، و جُزء خاص بأجهزة الكتابة والقراءة بلغة “برايل” ، وتجربة “مسارات الوصول الشامل بالعصا البيضاء” والعديد من الأنشطة الأخرى ، وأتيحت الفرصة لزوار المعرض للتجربة والتفاعل مع هذه التطبيقات بشكل مباشر .
و في هذا الإطار قال الدكتور محمد مثري الحويطي ، إن الاحتفال بهذه الفعالية ، يتيح للطلاب المشاركة بهذا اليوم العالمي ، كذلك تنويعاً لخبرات الطلاب و عدم اقتصارها على الجانب النظري و تأكيدا على أهمية التطبيق العملي لتكنولوجيا المساندة ، و التي تعتبر ذات أهمية كبرى لمن يعمل في مجال التربية الخاصة ، فالتكنولوجيا المساندة تعد وسيلة ضرورية في تعليم ومساندة ذوي الاحتياجات الخاصة و تلبية حاجاتهم .
التعليقات 1
Dr.Khaled
05/12/2017 في 10:47 م[3] رابط التعليق
الدكتور : محمد الحويطي مكسب لجامعة أم القرى. عرفته يتسم بالعلم والشغف والطاقة الفاعلة وحب الإنتاج والإبداع. إضافة إلى حبه وغيرته لوطنه وعرفته لا يرضى إلا بأن تكون البرامج في الجامعات يتواكب مع ما وصلت إليه الدول المتقدمة، ومع ما يتوافق مع ماتقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، ويؤمن بأن أبناء الوطن المخلصين قادرين على ذلك.
وعرفته يكره التأجيل والتسويف وعدم أداء الأمور على أكمل وجه. له عطاءات كثيرة للوطن والمواطنين في الداخل والخارج قبل وأثناء وبعد فترة ابتعاثه. ويحظى بحب وإحترام كل من تعامل معه خلال حياته الدراسية والعملية.
وللأخوة في جامعة أم القرى هنيئاً لكم هذا الشهم الغيور على عمله ووطنه.
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