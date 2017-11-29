كرمت ثانوية الملك فيصل بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة الطلاب المتفوقين في الصف الثاني الثانوي في مادة الرياضيات ، وقد حضر التكريم المشرف التربوي الأستاذ / تركي محمد الصاعدي و وكيل المدرسة الأستاذ/حسين حسن العرفي ومعلم الرياضيات الأستاذ /فيصل عليثه الساعدي
تكريم الطلاب المتفوقين في ثانوية الملك فيصل بالمدينة
تكريم الطلاب المتفوقين في ثانوية الملك فيصل بالمدينة
صحيفة التعليم : المدينة المنورة - منصور البلادي
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التعليقات 1
عبدالله الخرشاوي
30/11/2017 في 4:58 ص[3] رابط التعليق
لله درك أبا فريد .. أحببت مادتك فأحبك و أحبها طلابك فتميزوا بها ..
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