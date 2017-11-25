ضمن فعاليات الأسابيع الصحية التوعوية وضمن الشراكة الاجتماعية وبحضور قائد المدرسة مفرح البلوي والمشرف الصحي بالمدرسة الاستاذ / ربيع البلوي أقامت مدرسة عبدالله بن الارقم الابتدائية فعاليات توعوية برنامج فعاليات :
اليوم العالمي للسكري و الاسبوع العالمي للمضادات الحيوية وقدم المحاضرة للطلاب كل من :
الدكتور قرشي مصطفى حسن
الممرض فواز عبدالعزيز السليمان
وقد شارك في هذه البرامج طلاب التربية الخاصة ( العوق السمعي ) بالمدرسة حيث تمت ترجمة المحاضرة بلغة الاشارة عن طريق الاستاذ خالد البردي معلم التربية الخاصة . وفي نهاية البرنامج قدم قائد المدرسة شهادة شكر وتقدير للدكتور قرشي على ما قدمه للطلاب كذلك شهادة شكر وتقدير للمرشد الصحي بالمدرسة الاستاذ ربيع البلوي على جهوده في تنسيق المحاضرة ..
ابتدائية عبدالله بن الأرقم بتبوك تشارك في اليوم العالمي للسكري و الأسبوع العالمي للمضادات الحيوية
ابتدائية عبدالله بن الأرقم بتبوك تشارك في اليوم العالمي للسكري و الأسبوع العالمي للمضادات الحيوية
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
ضمن فعاليات الأسابيع الصحية التوعوية وضمن الشراكة الاجتماعية وبحضور قائد المدرسة مفرح البلوي والمشرف الصحي بالمدرسة الاستاذ / ربيع البلوي أقامت مدرسة عبدالله بن الارقم الابتدائية فعاليات توعوية برنامج فعاليات :
ضمن فعاليات الأسابيع الصحية التوعوية وضمن الشراكة الاجتماعية وبحضور قائد المدرسة مفرح البلوي والمشرف الصحي بالمدرسة الاستاذ / ربيع البلوي أقامت مدرسة عبدالله بن الارقم الابتدائية فعاليات توعوية برنامج فعاليات :
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التعليقات 1
أبو عبدالاله
26/11/2017 في 10:02 ص[3] رابط التعليق
جهود تذكر فتشكر للمرشد الصحي الأستاذ ربيع البلوي ، دائماً مبدع أبا معاذ
ولا ننسى القائد التربوي الاستاذ مفرح البلوي
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